全球股市再次震荡...... KOSPI时隔9年再次启动“临时停牌”措施. March. 13, 2020 07:45. by 李建赫 gun@donga.com. 由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散和各国应对的不确定性，全球金融市场再次出现了动荡。股价在出现创纪录的暴跌后，短暂上涨，之后再次下跌，因此有人担心，股市正呈现出经济危机型模式。 12日，韩国综合股价指数(KOSPI)在盘中下跌5%以上，最终较前一天下跌73.94点(3.87%)，以1,834.33点收盘。以收盘价为准，这是自2015年8月24日(1,829.81点)以后4年零7个月以来的最低值。 当天，韩国交易所在KOSPI期货价格暴跌后，于1时4分左右启动了限制5分钟程序交易的“临时停牌(暂时限制交易号)”措施。这是继2011年10月4日欧洲财政危机之后，时隔8年零5个月，有价证券市场再次启动临时停牌措施。 当天，外国投资者仅在有价证券市场就抛售了9000亿韩元，主导了指数的下跌。从上月12日开始的一个月时间里，外国投资者在有价证券市场和KOSDAQ市场(韩国场外市场)净抛售的股票达10万亿韩元。随着外国投资者抛售股票，韩元兑美元的汇率上涨13.5韩元，以1美元兑1206.5韩元收盘(韩元贬值)。上涨幅度是自去年8月5日以来7个月来的最大值。 当天，日本(-4.41%)、台湾(-4.43%)、香港(-3.69%)等亚洲各国股市继9日后，时隔3天再次暴跌。在前一天的美国纽约股市上，道琼斯工业平均指数下跌5.86%，标准普尔(S&P)500指数和纳斯达克指数也下跌了4%。纽约股市9日创下纪录性暴跌(道琼斯指数-7.79%)后，第二天虽然挽回了部分损失，但当天却返还了上升部分以上。 各国股市在世界卫生组织(WHO)宣布新冠肺炎疫情为Pandemic(全球大流行病)后同时崩溃。 而作为世界经济堡垒的美国的经济刺激计划迟迟没有出台，这也加重了市场的恐慌。

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