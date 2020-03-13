特朗普放大招：“30天内禁止从欧洲入境”. March. 13, 2020 07:46. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、巴黎=常驻记者 金润钟 lightee@donga.com,zozo@donga.com. 美国为了防止新冠肺炎从欧洲流入，将对欧洲实施一个月的禁止入境措施。世界卫生组织当地时间11日宣布新冠肺炎为大流行后，美国和欧洲之间的人员交流事实上也全面中断，因此预计将对全世界范围内的经济、外交、安保等各领域产生巨大影响。 美国总统特朗普当地时间11日在对国民讲话中说，“今后30天内禁止从英国以外的欧洲前来美国的所有旅行”，“这一规定将从周五（13日）开始实施。他在解释原因时说，“欧盟未能采取先发制人的对华旅游限制措施，其结果是，从欧洲进入美国的人导致美国出现许多新的感染。” 最近14天曾在适用允许欧盟成员国之间自由越境移动的申根条约的欧盟26国待过的外国人将不能进入美国。但不适用于货物和交易物品，经过新冠病毒检查的美国人也是例外。特朗普表示：“为了美国人的健康，我们决定采取强硬但必要的措施”，“这次的限制措施将根据情况进行调整。” 关于韩国及中国，特朗普表示：“正在持续监测，随着情况的改善，将尽快重新评估目前适用的限制措施和警告。”这可以解释为，他对因积极检查和应对韩国确诊患者增加趋势放缓的趋势予以肯定，并将在以后的措施中予以反映。目前，美国国务院只对大邱下达了最高等级四级（禁止旅行）旅游警报，其余地区下达了三级（慎重考虑旅游）旅游警报。另外，在特朗普总统结束谈话后，美国国务院将世界所有国家的旅游警报提升为三级。这就意味着，由于新冠疫情正在全球扩散，应尽量避免所有出境旅游。 世界卫生组织总干事谭德塞在当天的吹风会上表示：“世卫组织评估认为，新冠肺炎在特征上可称为大流行。”这是继2009年甲型H1N1流感之后，世卫组织时隔11年再次宣布“大流行”。谭德塞表示，“宣布大流行不会改变应对态势”，强调通过各国的努力，可以阻止集体和地区感染。

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