“推迟一到两年”，日本奥组委官员透露奥运会延期的可能性. March. 12, 2020 07:43. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 奥组委内部有言论称，如果因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而不能如期举行东京奥运会，最好推迟两年举行。继负责奥运会事务的部长之后，组委会干部也谈到了延期的可能性，因此有分析认为，日本政府可能正在实施奥运会“退出战略”。 东京奥运会•残奥会组织委员会理事高桥治之10日(当地时间)在接受《华尔街日报》(WSJ)采访时表示：“对于新冠肺炎疫情的影响，在组委会理事会上并没有进行讨论。奥运会取消或无观众举办经济损失太大。最现实的选择是是一到两年后举办。”他接着补充说，“明年体育活动的日程基本定好了，所以推迟两年很容易调整。应该从4月开始进行认真的讨论。” 组委会11日正式表态说：“我们没有考虑推迟大会，筹备工作正在按计划进行。”不过，组委会35名高管之一高桥理事在没有事先与政府协调的情况下向媒体发表个人意见的可能性很小。 此前的3日，在日本参议院预算委员会上，东京奥运会和残奥会担当大臣桥本圣子就奥运会延期的可能性表示：“根据(与IOC的)合同，可以在2020年之内举办(推迟)。” 由于新冠肺炎疫情，奥运会的备战工作一直受阻。《日本经济新闻》报道说：“组委会和福岛县正在讨论26日在福岛的足球设施J村举行无观众圣火起跑仪式的方案。还计划要求民众不要在道路上围观火炬接力。”

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