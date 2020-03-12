党政青：“COVID-19追更预算11.7万亿韩元还不够”. March. 12, 2020 07:43. by 金志炫 jhk85@donga.com. 共同民主党、政府和青瓦台11日决定，将讨论增加新型冠状病毒感染症(COVID-19)相关追加更正预算案的经费。 民主党新冠肺炎克服国难委员会委员长李洛渊当天在国会举行的新冠肺炎疫情应对党政青会议后表示，“将新设或调整追加更正预算的增额和支援事业。政府将于下周公布特别对策。”在随后的党最高委员会议上，该党院内代表李仁荣也表示，“必须转变姿态，扩大追更预算，解决新冠肺炎灾害，为民生和经济贡献力量。” 此前，政府于本月2日经过党政协商，向国会提交了11.7万亿韩元规模的追更预算案。在党政层面，提出增加已经提交的追加更正预算案的经费，实属罕见。 民主党政策委相关人士表示：“与制定追加更正预算案的两周前相比，大邱、庆北地区的情况恶化了很多，需要紧急输血的行业和领域也由小工商业者、个体营业者扩大到航空及运输等。韩国还不足以应对新冠肺炎疫情长期化带来的经济萎缩，因此应该增加2万亿~3万亿韩元的预算经费。 当天出席国会预算决算特别委员会全体会议的国务总理丁世均也表示，“我不认为政府现在提交的金额足够。”对于民主党议员姜勋植提出的“是不是需要更果敢的增额”的质疑，丁总理表示：“现场应该有更多的要求，也有可能需要。政府应该综合判断财政健全性等，制定充分的对策。” 在当天举行的国会预算决算特别委员会上，在野党议员们围绕追加更正预算的内容继续进行了指责。未来统合党议员朱豪英表示：“不符合条件的追加更正预算太多。而真正需要帮助的大邱、庆北地区的预算非常少。”他还要求政府就应对失败道歉。统合党预算结算委员会干事李钟培议员表示：“负债超过10万亿韩元，进行新冠肺炎追加更正预算，如果仍然通过的话，今年赤字国债将超过70万亿韩元。在追加更正预算之前，总理应先代表政府道歉。”

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