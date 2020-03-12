以破格、动感的设计回归的“国民车”...“全新伊兰特”形象大公开. March. 12, 2020 07:43. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车11日首次公开了将于下月上市的紧凑型轿车“全新伊兰特”的预告图片和视频。 有评论认为，将于下月上市的这款车，其设计风格动感而大胆。 全新伊兰特是自2015年第六代伊兰特上市后时隔5年推出的第七代车型。全球销量超过1380万辆的伊兰特是国内最具代表性的紧凑型轿车。 据介绍，现代汽车在全新伊兰特中融入了承载未来的大胆设计、最先进的安全舒适技术、高效又动感的行驶性能。采用了全新的平台，重心低，设计稳定，基于现代汽车的设计理念“Sensuous Sportiness•动感、活力的设计”，完成了大胆又面向未来的设计。 据现代汽车介绍，全新伊兰特的最大特点是继承从第一代车型开始延续下来的运动轿车的固有形象，并采用了将三条线相融合形成一个顶点的三角形整体融入外部的“Parametric Dynamics”主题。 车身正面部分，像精致细工的宝石一样随着光线的变化，立体闪烁的“Parametric珠光图案格栅”与前大灯融为一体，以宽大、低矮的比例占据。从正面到后面一次连接的特征线和后备箱上都采用了现代“H”标志的造型灯，也让人眼前一亮。 在内饰设计上，采用了重新诠释飞机驾驶舱的驾驶员中心结构。据介绍，该车采用环绕驾驶席四周空间的造型设计，给人安全感，提高了驾驶者的投入度。

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