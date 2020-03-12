美国“封锁”集体爆发的纽约郊区犹太人村，纽约州投入防卫军. March. 12, 2020 07:43. by 朴湧 parky@donga.com. 美国最大城市纽约郊区的犹太教信徒聚集地纽罗谢尔集中爆发新型冠状肺，该地区因此被定为“隔离区”。为了防止新冠疫情扩散，美国还投入了州防卫军，导致不安感正在加剧。 纽约州州长安德鲁·库莫当地时间10日表示：“把新冠肺炎集体发病的纽罗谢尔指定为12日至25日隔离地区”，“这是死亡和生存的问题，需要为这个地方制定特殊的公共卫生战略。”因此，出现多名患者的纽罗谢尔犹太教礼拜堂“纽罗谢尔的年轻以色列”周边半径1英里（约1.6公里）内的学校和宗教设施等将全部关闭。州防卫军将投入到为低收入层学生提供食物及防疫工作。 但是纽约州没有下达对8万多名居民的移动限制或关闭街道的命令。但是，如果穿军装的州防卫军出现在街头，紧张局势将会加剧，居民也会动摇。纽罗谢尔市市长纳姆·布勒姆森当天在记者招待会上表示：“防卫军不是军事或警察工作，而是来帮助我们的。”为躲避17世纪对宗教的迫害，来自法国拉罗谢尔地区的新教徒修建了纽罗谢尔。目前犹太居民约占17%。 3日，居住在纽约曼哈顿的一名50多岁男性律师被确认感染了新冠肺炎，从而开始了广泛的社区感染。第二天，这名律师的妻子、两个子女以及载着他去医院的邻居等9人感染了病毒。这名律师去过的“年轻以色列”犹太教礼拜堂的拉比也表现出阳性反应。虽然对参加犹太教成人仪式和犹太教安息日礼拜的教徒采取了14天的自我隔离措施，但仍无法阻止社区的扩散。 当天，纽约州感染新冠病毒的患者也比前一天增加31人，增至173人。纽约市有36人，纽罗舍尔所在的西切斯特县有108人。 纽罗谢尔距曼哈顿交通枢纽大中央车站约27公里，居住着大批曼哈顿通勤人员。因此，乘坐“通勤列车”往返曼哈顿的居民担心，新冠疫情可能会扩散到整个纽约。西切斯特县居民A某说：“坐火车到曼哈顿上下班很不安。正在考虑在家工作。” 整个美国的新冠疫情扩散速度也非常快。据统计，美国国内的新冠病例比前一天增加277人，达到1009人，死亡人数增加5人，达到31人。分析人士认为，社区传染已开始全面展开。美国国立保健院（NIH）下属的国立过敏症和传染病研究所（NIAID）所长安东尼·卡普尔呼吁说：“希望整个国家都能认识到，我们已经无法做我们一个月前可以做的事情。” 旨在防控社区扩散的紧急对策接连不断。据《纽约时报》报道，确诊患者最多的华盛顿州州长杰伊·因斯利11日决定，禁止在西雅图地区举行250人以上聚集的宗教及演艺活动。加利福尼亚州圣克拉拉县也禁止了聚集1000人以上的大规模活动。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，定于4月举行的代表性音乐节“科切拉谷音乐艺术节”将推迟到10月举行。 美国总统特朗普正在推进的应对新冠疫情的景气扶持政策正在经历阵痛。《纽约时报》报道说：“总统向执政的共和党参议员提议，年底前完全免除工资税（劳动所得税）。虽然这个提议价值8000亿美元（约合950万亿韩元），但可能得不到在野党民主党以及共和党议员的支持。”共和党领导层对下调工资税的经济刺激效果表示怀疑。据悉，民主党喜欢针对劳动者和患者的失业津贴、带薪病假、患者诊断及治疗费支援等对策。

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