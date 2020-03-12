时隔58年的评价 . March. 12, 2020 07:44. by 美术评论家 . 当问及孩子什么时候最漂亮时，很多父母都会回答“睡觉的时候”。答案可能蕴含了多种含义。印象主义美术杰作之一的《摇篮》也是用温暖的目光捕捉熟睡的婴儿和看着他们的母亲的作品。绘制这幅画的贝特·莫里佐是参加首届印象主义展览的“万绿丛中一点红”。虽然她是爱德华·马奈的缪斯和模特，但其实是实力派画家。她23岁时首次入选国家正式展览沙龙，直到1874年首次举行印象主义展览之前，6次在沙龙展上获奖，实力得到认可。 画中的年轻妈妈是画家的姐姐埃德玛。她结婚之前也是画家。当时，女性成为画家或接受正式美术教育几乎是不可能的，但是这对姐妹出生在富裕的资产阶级家庭，因此从小就可以接受多名画家的美术教育，培养她们的才能。姐妹俩也是一起工作了约10年的同事。但姐姐因为结婚生子，不得不放弃绘画。用最近的话来说，她成了“经断女（经历中断的女性）”。姐妹俩书信往来，不时抒发彼此的思念和遗憾。姐姐真心支持当时未婚的妹妹，希望她尽到自己的一份力量，妹妹答应了。实际上，莫里佐结婚后也一直从事作品活动。除了生产那一年，她是每年都参加印象主义展览的热心印象主义者，一生不弃笔。历史画连学习的机会都没有，所以画家从自己的经历中找到了素材，以家人和朋友为模特，将温暖日常生活的风景和女性的生活融入到画幅中。 她的代表作《摇篮》在第一届印象主义展示会上首次公开，但因女画家所画的原因未能得到应有的评价。既没有受到恶评，也没有受到关注，销售也失败了。最终，画作被保存在埃德马家中，直到1930年才被卢浮宫博物馆收藏。这是时隔58年后得到的正当评价。

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