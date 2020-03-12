推迟招聘、群体性失业……新冠疫情引发就业大乱令人担忧. March. 12, 2020 07:44. . 新冠疫情引发的经济寒流正席卷就业市场。因传染病提倡“社会距离”，应对不力的企业纷纷推迟或取消招聘新人的日程。据韩国经济研究院上月进行的调查结果显示，50%的大企业计划缩小招聘规模或尚未制定招聘计划。一年到头等待招聘公告的就业准备生们担心，如果新冠疫情导致企业业绩恶化，就业门会变得更窄。 统计厅昨天发表的《2月雇佣动向》也显示，20多岁就业者人数明显减少。在饭店等地打工较多的20-24岁就业者减少了49000名，25岁以上就业者增加趋势也有所减缓。2月份就业者人数虽然增加了49万名，但是从正式反映新冠疫情影响的3月份开始，就业市场的损失有可能会扩大。 现有的就业者也增加了无薪休假和失业等。每个地区的雇佣中心都挤满了申请失业津贴的人。突然失去客人的饭店服务员，即将倒闭的海运公司干部等，工作场所的规模和种类也多种多样。2月份失业救济金支付额为7819亿韩元，是历史最高值。企业维持雇佣时，政府支援部分资金的雇佣维持支援金申请在去年共有1500多件，但进入今年以来超过了1万件，最近每天增加1000件。 如果中小企业和个体营业者不想因经济停滞而接连破产，从而引发就业恐慌，首先应该灵活地提供紧急资金援助，让他们能够坚持下去。政府和金融当局表示已经发放了7万亿韩元的贷款，但是银行窗口却传来了“仅咨询和审查就需要3个月以上”的呼声。未加入雇用保险的临时工、特殊形态劳动者等脆弱阶层很有可能被排除在政府的各种雇用支援之外。 要想经济正常运转，即使是在困难时期，也需要新鲜血液的输血。希望企业为可持续经营和搞活整体经济，积极聘用年轻人。政府也应利用奖励政策，鼓励企业招聘新员工。政府发表的支援政策在现场经常在审查过程中受阻，在需要的地方出现漏洞。应该首先灵活适用青年追加雇佣奖金、工作岗位稳定资金、雇佣维持支援金等所有可能的政策，防止就业之门被关闭。

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