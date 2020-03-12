改变智能手机中豆粒大小的图片唱片封面设计. March. 12, 2020 07:44. by 林熙允记者 imi@donga.com. “委托帮我们做一下缩略图作业。希望有插画的感觉，歌手和专辑的名字不要加进去。” 这是最近在唱片封面设计过程中经常听到的委托词。不在出现任何封面之类的词。而是由开头的缩略图代替。手机中的数字音源服务上用豆粒大小的图标代替CD消耗了封面，因此，形成了网络上小代表图片的统称缩略图一词代替“封面”“封套”“封皮”的局面。往往技术改变艺术，形式改变内容。随着战场向直径30厘米的唱片、12厘米的CD方向转移，唱片封面设计倾向也在发生变化。 ○ 小画面，强烈的色感...一目了然 画面上满是特写，人物有着大大的眼睛，极其简单化的形象......这是在用缩略图压缩的唱片封面设计中最近倍受瞩目的形态。“赵容弼”“第10张专辑”等“芝麻信息”也被挤出画面之外。音源•唱片流通公司玻璃珠音乐代表李昌熙表示：“如果说以前有很多歌手人物的照片，那么最近制作得很好的漫画角色有取而代之的趋势。” 最近国乐混合乐队“Lee Nalchi”的单曲连载封面就是抓住简单和强烈感的例子。专辑题目的鱼、兔、虎用奇异的角色填补画面。负责工作的图形设计集团“Ore-Oh工作室”的姜敏京作家表示：“唱片封面通常被使用者首次认知后，会比细节更加让人产生色感。因此，在看起来很小的环境中，为了能够预感到(这次的作品)也是Lee Nalchi的作品，注意了色感设定和颜色分布。”她还解释说，“为了减轻听众对盘索里传统国乐的负担和好奇心，使用了陌生的图形艺术作业。” 有些人对细节表现的减少感到遗憾。一位设计师说：“以前唱片封面是在具备良好的照明条件的专门摄影棚内设定状况后拍摄的，但最近用手机拍摄后，通过相关应用程序(application)进行修改的DIY(手工制作)方式也很多。”因此CD和LP、数字音源的设计主体也各自出现分化。负责香豌豆、于孝恩、朴基英专辑设计的“Final Dot”的安承俊代表说：“因为有高品质印刷设计的秘诀和经验，所以最近集中于LP封面的设计。” ○ “还成为观念•实验设计的催化剂” 大小的崩塌并不总是以艺术性为祭品。以制作独特的封面而闻名的金基祚设计师表示：“一方面，在封面上传达歌手或专辑名称等基本信息的义务减少，反而出现了比以前更具有实验性和观念的设计。” 乐队“HYUKOH”在新作《用爱》的封面上刊登了德国著名摄影师沃尔夫冈•蒂尔曼斯的观念植物照片。数码缩略图剪成正方形后使用，但CD保留了原来作品的比率，进行了特殊制作。 强烈而单纯的缩略图还起到了从企划阶段开始作为连接设计产品吸引消费者的“预告”作用。企划白贤镇、烤肉迪斯科、香泥等设计产品的“Pass-By”代表金哲熙表示：“缩略图是代表音乐家整体性的中心形象。现在正努力将平克•弗洛伊德(Pink Floyd)的专辑、滚石乐队的标志所具有的超越岁月的力量运用到音乐家身上。”

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