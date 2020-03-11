柳贤振和金广铉双双完成无失分好投. March. 11, 2020 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)证明自己是最佳投手的料，而金广铉(32岁•圣路易红雀•照片)再次证明了自己是准备充分的先发投手。代表韩国的两位左手投手柳贤振和金广铉在美国职棒大联盟(MLB)季前赛上都完成了漂亮的好投。 10日，柳贤振在美国佛罗里达州达尼丁TD球公园球场举行的与坦帕湾闪电队的比赛中首发出场，在4又3分之1局内取得3个被安打、4个脱三振，以无失分的成绩首次在本赛季的季前赛上成为胜利投手。在季前赛首次出场(2局失1分)、练习赛(3又3分之2局失1分)中连续失分的柳贤振当天用完美的投球证明了自己的价值 这是最近出场中最期待的柳贤振的样子。柳贤振在第1局上半局以三名击球手连续出局的方式完美开局，之后虽然他在第2局上半局被先发击球手威利•亚当斯击出2垒打，面临危机，但是通过三振收拾乔伊•温德尔之后，又让其他两名击球手无功而返。虽然在第3局上半局也让对方击出2个安打，但在2人出局1、2垒有人的情况下，让凯文•基尔迈尔三振出局，再次摆脱了危机。第四局上半局还是三名击球手连续出局。到第4局为止，投球数只有54个，但在第5回局上半局他又登上了投手踏板，用1垒地滚球处理了首发击球手，然后下了投手踏板。当天他的64个总投球数中有44个是好球。在柳贤振下场时，观众们向展现出王牌投手投球表现的他起立鼓掌。 赛后柳贤振表示：“没有出现一个四坏球上垒，所以很满意。现在是增加投球数和局数的阶段，一切都按计划顺利进行。”对于自己得到观众起立鼓掌的待遇，他笑着表示：“被鼓掌很开心。赛季时应该也会得到很多掌声。” 与效力于坦帕湾队的东山高中后辈崔志万(29岁)的对决再次被推迟。在5日进行的两队对决中，柳贤振原本计划上场，但由于在练习赛上出场，改变了日程，因此双方未能进行正面对决，而当天崔志万则缺席。相反，柳贤振与日本击球手筒香嘉智(29岁)展开“韩日战”，并以2次有效击球、无安打(地滚球-三振)完全封住了筒香嘉智。多伦多队凭借与柳贤振组成接投手组的丹尼•詹森在第一局下半局击出的满垒本垒打等痛快的击球，以8比3战胜了坦帕湾队。 同一天，在佛罗里达州麦尔兹堡海蒙德体育场举行的与明尼苏达双城队的比赛上首发出场的金广铉(32岁•圣路易斯红雀)当天也颇具威力。在出场的3局时间里，他取得2个被安打、4个脱三振，以无失分的表现延续了个人季前赛平均责任失分“0”的行进。 在之前的比赛中以压倒性优势料理对方击球手的金广铉当天还展示了出色的危机管理能力。在第3局上半局1人出局后，被亚历克斯•阿比拉、吉尔伯托•塞莱斯蒂诺连续击出安打，一度陷入失分危机，但此后他以腾空球、3垒手前的地滚球成功度过危机，以无失分结束比赛。在之前的比赛中投了2局的金广铉当天投了3局，投球数也增加到46个，向着常规赛首发位置顺利前进。金广铉的4场季前赛数据是8局、5个被安打、11个脱三振，无失分。 另外在美国，在新型冠状病毒感染症(COVID-19)不断扩散的情况下，MLB决定仍按计划进行季前赛和常规赛的日程。同一天，MLB事务局召开了有30支球队参加的电话会议，并发表了上述内容的声明。事务局表示，在球队设施内的更衣室和俱乐部内，只允许球员和必要人员出入，限制媒体出入，同时将采访区域迁移到与现在不同的地方。MLB常规赛将于27日拉开帷幕。

한국어