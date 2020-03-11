“白南准50周年回顾展”将在荷兰举行. March. 11, 2020 07:50. by 金民 kimmin@donga.com. 蕴含着白南准(1932~2006年)的50多年艺术世界的作品继英国之后将在荷兰与观众见面。荷兰阿姆斯特丹市立美术馆(Stedelijk Museum Amsterdam)宣布，从14日起将举办白南准回顾展《The Future is Now》。 阿姆斯特丹市立美术馆于1895年在阿姆斯特丹由地方政府主导和个人赞助建立，收藏近现代美术和设计作品并举办展览。市立美术馆位于阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆和梵高美术馆所在的“博物馆广场”，每年接待游客60多万人。此次展览是在荷兰举行的白南准个人展中规模最大的一次。 阿姆斯特丹市立美术馆强调称，很久以前就与白南准结缘了。据美术馆介绍，白南准1977年在这里举办了个人展。展览1年后，美术馆收藏了白南准的作品《TV部门》，美术馆评价称“该作品成为了市立美术馆的时间基础(time-based)媒体艺术作品收藏系列的基柱石”。 此外，还介绍了1984年白南准参加在市立美术馆举行的集体展出《The Luminous Image》的事实。美术馆方面自豪地说：“我们不仅为以白南准为代表的新艺术提供展示空间，而且购买和赞助了作品。我们是为数不多的从一开始就认可媒体艺术的美术馆之一。” 此次展览是去年10月17日至今年2月9日在英国伦敦泰特现代美术馆举行的同名展览的巡回展。与泰特现代美术馆不同，阿姆斯特丹市立美术馆建于19世纪，由多个小房间组成，作品将配合美术馆，布置在16个展厅。市立美术馆展览将一直举行到8月23日，之后还会在新加坡和美国巡回展出。

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