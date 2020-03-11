“大流行”之忧再加全球金融冲击，必须防止经济出现漏洞. March. 11, 2020 07:50. . 随着新冠肺炎在北美和欧洲的扩散，世界卫生组织宣布“大流行病的危险已经非常现实”。因大流行忧虑和国际油价暴跌，世界股市暴跌等经济不安因素也在增加。美国纽约股市9日收盘时，标准普尔指数下跌超过7%，道琼斯指数下跌2000点以上。10日，韩国的KOSPI和KOSDAQ指数虽然有所回升，但金融市场的不安预计不会在短期内结束。 “全球石油战争”的征兆助长了证券市场的恐慌。石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯等非欧佩克产油国讨论了石油减产问题，但未能达成协议，国际油价随即暴跌30%。随着沙特阿拉伯、俄罗斯和美国页岩气企业的“懦夫游戏”开始，人们担心的不是油价的暴涨，而是油价的暴跌对经济造成冲击的“逆石油冲击”。 过去发生非典（SARS）或中东紧急呼吸征（MERS）时，只要病情得到控制，经济就会重新恢复活力。但有分析认为，此次情况可能有所不同。美国证券界“持续11年的股市牛市实际上已经结束”，而且无法预测股市的低点在哪里。2008年金融危机后，欧美通过量化宽松和负利率来放松银根，但现在已不再有降息的筹码。2008年以后，中国的高增长引领了世界经济增长，但现在连中国也进入了低增长局面。国内外条件比2008年危机时更差。 政府昨天为了减少股价暴跌的忧虑，出台了扩大禁止卖空项目和期限的对策。政府和韩国银行应齐心协力，关注金融、外汇市场的剧变危险，及时推出稳定市场的措施。为了不让所有需求供给都受阻的企业财务状况恶化，并防止金融市场再次陷入不安之中，应该切实关注实物经济。文在寅总统昨天指示：“在对韩国采取入境限制措施的国家中，就企业人士作为例外入境的方案进行磋商。”即使是在大流行的情况下，也要尽全力“经济防疫”，防止景气急速下滑。

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