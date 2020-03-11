充电一次就能跑800公里的电池源泉技术向前迈进一大步. March. 11, 2020 07:50. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子综合技术院成功开发出了提高作为新一代电池备受瞩目的“全固态电池(All-Solid-State battery)”的寿命和安全性，同时大小却减半的源泉技术。 三星电子综合技术院10日表示，一次充电可以行驶800公里，可以充电1000次以上的全固态电池研究结果被刊载到了世界性学术杂志《自然•能源》上。《自然•能源》是全球1.2万多个学术期刊中排名前10位的权威学术杂志。 全固态电池是电池正极和负极之间的电解质由固体形态替代液体形态的电池。与目前大部分电池企业生产的锂离子电池相比，全固态电池的容量更大，安全性更高。但是，通常用于全固态电池的电池阴极材料“锂金属”在充电时，会在阴极表面堆积，从而破坏电池隔膜，最终导致电池寿命和安全性下降，即所谓的“树枝状晶体”问题，目前在解决该问题时存在技术难题。三星电子综合技术院与三星电子日本研究所共同在世界上首次使用了“析出型锂阴极技术”，找到了解决难题的头绪。 三星电子综合技术院大师林东民表示：“通过此次研究，我们确保了可以革新性地增加电动汽车行驶距离的核心源泉技术。将通过研究全固态电池材料和量产技术，克服新一代电池的局限。”

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