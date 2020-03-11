文在寅总统：“要与限制入境国家磋商允许企业人士例外”. March. 11, 2020 07:50. by 朴孝睦记者、韩基宰记者 tree624@donga.com,record@donga.com. 文在寅总统10日就新型冠状肺炎向内阁下达指示，要求与采取限制韩国人入境措施的国家“磋商允许韩国企业人士作为例外入境的方案”。 青瓦台发言人姜敏锡在当天的吹风会上表示：“文在寅总统指示通过外交渠道磋商允许持有健康状态确认书的企业人士入境的方案”，“所谓健康状态确认书就是新冠病毒检测阴性结果（证明）。”也就是说，在禁止及限制韩国人入境的国家超过100个的情况下，由政府出面确认不是新冠病毒感染者，为企业家们访问限制入境的国家开辟道路。这是因为，如果受新冠疫情的影响，韩国企业的海外工厂生产出现差池，经济损失将进一步扩大。据三星显示器公司透露，驻越南大使馆要求越南政府把即将进入越南的700多名三星显示器公司和合作公司的员工排除在为期两周的隔离措施之外。越南政府从上个月29日开始决定把从韩国进来的所有人隔离两周。 青瓦台相关人士表示：“健康状态确认书将在国家指定医院发放”，“如果说明新确诊患者人数也进入了减少趋势，我们期待，对于不得不紧急出差的企业，他们可能会例外地允许他们入境。”对于“日本是否也包括在磋商对象国中”的提问，他回答称，“很难断定具体会与哪个国家进行磋商”。 外交当局表示，正在以企业家急需出差的国家为中心，制定优先顺序进行交涉。据外交当局透露，到目前为止，已经有一两个限制入境的国家例外地允许部分韩国人入境。外交高层当局人士当天表示：“（从企业方面）接到了土耳其、中国、越南、印度、科威特、卡塔尔等国的（困难事项）申请”，“如果工厂不运转，就会造成彼此均有损失，因此正在要求例外入境。”另一位外交官员表示：“我们正在与所有需要的地方进行磋商。”

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