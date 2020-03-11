意大利发布为期4周的全民移动限行令. March. 11, 2020 07:50. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 世界各国为了防止新型冠状肺炎的扩散，纷纷出台了强硬的应对措施。意大利发生了全民出行受到限制的前所未有的事态。 意大利政府当地时间9日在统计显示新冠肺炎确诊患者数比前一天增加1797名、累计达到9172名（死亡者463名）后，立即发布了全国移动限制令。这距离前一天对北部罗姆巴迪亚省等15个地区采取封锁措施仅隔一天。 根据这一措施，截止到4月3日，6048万名意大利国民除健康问题等例外原因外，不得离开居住地。不仅是意大利，法国、德国、西班牙等欧洲主要国家也随着确诊患者超过1000名，正在制定临时关闭公共场所、召开紧急安保会议等对策。据路透社报道，为制定新冠肺炎共同应对措施，决定近期召开欧盟27个成员国领导人紧急视频峰会。 此外，中东地区的伊朗确诊病例已超过7000例，美国确诊病例也超过700例，新冠肺炎疫情正在全球蔓延。全球死亡人数已超过4000人。此前一直对新冠肺炎疫情持慎重态度的世界卫生组织当天警告说：“大流行病的威胁已经成为现实。”

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