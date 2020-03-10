首都圈医院接连关闭，美国和欧洲患者急症……现在不是放松的时候. March. 10, 2020 07:41. . 首尔和京畿地区接连发生了因新冠肺炎患者而关闭医院的事件。每天都有6800多名外来患者前来就诊的京畿盆唐首尔大学医院，在1名职员被确诊后，昨天中断了门诊治疗，关闭了部分设施。前天，在首尔中区白医院，隐瞒曾在大邱居住事实而住院的患者被确诊为感染患者，导致门诊和急诊室的运营中断。白医院是分离呼吸器官疾病患者和非疾病患者进行诊疗的“国民安心医院”，但在安心医院管理上出现了漏洞。 在居住人口占全国一半的首都圈地区，每天有数千名外来患者就诊的大型医院里接连出现感染者，这是专家们最担心的事情。不仅免疫力低下的患者密集，而且院内出现患者时需要关闭病房和隔离医疗人员，地区医疗系统瘫痪，因此如果初期应对失败，连重症和急诊患者都会受到损害。 传播途径不明的感染接连发生，也增加了扩散的忧虑。从本月6日开始中断门诊和急诊室运营的京畿城南的安心医院盆唐济生医院，4天内新增了13名患者，但防疫当局却没有找到第一个患者。首都圈内首次因院内感染而一度关闭医院、昨天重新运营的首尔恩平圣母医院也不知道感染途径。 随着对大邱新天地教徒的检查结束，从前天开始，新冠肺炎新增患者每天减少到200人左右。但是大邱和庆尚北道以外地区持续发生“完全不明白”集体感染，不能放松警惕。首尔的130名患者中，不知道感染源的患者比率为35%，比大邱（18%）和庆北（28%）高出很多。由于“完全不明白”感染是随时可能演变成大集体感染的雷管，因此要找出联系环节。 随着全球范围的疫情扩散，患者逆向流入的可能性也必须关注。昨天在水原，一名从意大利回来的20多岁男性被确诊感染。意大利一天新增患者超过1000人，包括米兰和威尼斯在内的15个地区处于封锁状态。美国包括华盛顿、加利福尼亚、纽约在内的9个州也宣布进入紧急状态。 文在寅总统昨天表示，“绝对不能乐观”，但“韩国可以被评价为防疫的典范”。目前，世界100多个国家对韩国人实行入境限制，空路海路堵塞，买不到口罩心急如焚。在大邱因为没有病床而等待住院的确诊患者超过2200人。现在不是进行脱离现实的自吹自擂的时候，而是应该考虑到最坏的情况，更加紧张起来。

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