希特勒和拿破仑的失误. March. 10, 2020 07:41. . 发明轮船的富尔顿既是发明家，又是武器开发者。他开发了潜水艇和鱼雷，献给了拿破仑，但在实验阶段失败了。这艘潜艇的名字叫诺蒂勒斯。受挫的富尔顿离开法国回到美国，在轮船上获得了成功。富尔顿在拿破仑手下开展潜水艇和鱼雷开发事业是有原因的。拿破仑在远征俄罗斯失败之前，一直高奏凯歌。终于通过第一通令成为皇帝。而就在10年前法国刚把路易十六送上断头台，拿破仑的即位不仅是戏剧性的，也是变化无常的。 如果没有一点干扰，拿破仑可能走得更扎实一些。也有可能他不会果断地去远征毁灭他的俄罗斯。那个妨碍者是英国。英国使拿破仑每件事的胜利都变得不完整。据说，经常富于感伤的拿破仑甚至说，英国是为了妨碍我而诞生的存在。拿破仑认为，在占领英国之前什么也成不了。但得益于强大的英国海军，法国无法越过那狭窄的多佛海峡。因此，他们甚至追求潜艇、鱼雷、轮船等创意。 150年后，希特勒自信地说：“我不会重蹈拿破仑的覆辙。”但是，他仍然沿袭了拿破仑的两个决定性失误。第一，除了英国，试图征服大陆。他后来制定了进攻英国的计划。这次虽然有潜水艇和鱼雷，性能也更卓越，但是有其他的不足。因为事前没有做好充分的准备。攻打俄罗斯也是如此。虽然他夸口称“我与众不同”，但就像踩着影子一样沿袭了拿破仑的失误。为什么会这样呢？因为他们没有认真研究对手，而是相信自己更出色。最近韩国社会突然消失的话就是“积弊”。难道是因为选举时期？还是那些轻视历史的人发现了同样，不，更严重的自己？与其说他们发现了，不如说是国民发现了。

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