朝鲜向东海发射3枚短程发射体，金正恩亲笔信五天后再发挑衅. March. 10, 2020 07:41. by 尹相虎 军事专门记者 •朴孝睦记者 tree624@donga.com. 9日，朝鲜在咸镜南道善德一带向东海发射了很有可能是超大型放射炮(KN-25)的3枚短程发射体。这距离2日在国务委员会委员长金正恩的参观下在江原道元山发射超大型放射炮仅过了一周时间。金委员长向青瓦台发送以安慰新型冠状病毒感染症(COVID-19)扩散为内容的亲笔信后，时隔5天再次进行武力示威，其背景备受关注。 据韩国军方透露，9日上午7点36分左右，移动式发射车辆(TEL)上接连发射的3枚发射体落在东海东北方向的海面上。据了解，该发射体飞行距离约200公里，定点高度约50公里。军方相关人士表示：“这可能是朝方在试验超大型放射炮的连续发射能力和准确性。”军方认为，作为冬训的一环，朝鲜发射包括短程发射体在内的240•300毫米等多种类型的发射炮，实施联合打击训练，并对这一与《9•19南北军事协议》精神相背离的行为表示强烈的遗憾。

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