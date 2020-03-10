封锁计划泄露引发逃离潮，意大利暴发“新冠疫情恐慌”. March. 10, 2020 07:42. by 巴黎=常驻记者 金润钟、赵维罗记者 zozo@donga.com,jyr0101@donga.com. 当地时间8日，意大利一天内暴增了近1500名新型冠状病毒肺炎确诊病例。在意大利政府采取封锁措施的地区，出现了“大逃亡”现象，加剧了意大利的混乱。 ○封锁地区居民逃离队伍 据意大利卫生部门统计，当天新冠肺炎确诊病例为7375例，比前一日增加1492例。从增加趋势来看，预计不久后确诊病例将比韩国（7382名）多。死亡人数增加了133人，达到366人。意大利政府前一天在北部罗姆巴尔迪亚省等15个地区发布了限制出入的行政命令，1600万名相关地区居民实际上被隔离，但是剧增势头并未减弱。 问题是，“社会混乱”现象比新冠疫情激增势头还要严重。据英国《卫报》报道，北部最大城市米兰、旅游城市威尼斯等被下达封锁令的地区居民，在政府宣布封锁令之前就利用私家车离开了家乡。火车站也挤满了人。因为意大利总理孔特发给地方自治团体的文件被泄露。米兰的一位病毒专家表示：“很多人逃离封锁地区，（感染扩散的）反效果令人担忧。”由此，南北部地区之间甚至产生了“地区矛盾”。南部普利亚省省长米凯莱·埃米利亚诺说：“转头回家吧。你们是在搬运病毒。” 到处都在发生暴动。为防止病毒扩散，意大利政府禁止监狱探视，北部博洛尼亚附近的摩德纳监狱发生暴动，造成3人死亡。南部法比亚监狱也发生骚乱，在押人员将两名狱警扣为人质。 ○中国人多，政府应对不力 新冠疫情在意大利迅速扩散的主要原因有：与中国的交流、意大利人特有的乐观性格、社会老龄化。当地媒体分析说，再加上意大利当局不成熟的应对方式，造成了灾难性的后果。 生活在意大利的中国人有30万人，居欧洲第四位。他们集中在北部的时尚城市米兰和纤维城市普拉托。在纺织厂等地工作的中国人中，绝大多数生活在恶劣的卫生环境中。当地消息灵通人士解释说:"一个房间住着好几个人，很容易导致感染扩散，很难掌握正确的途径。" 意大利人特有的乐观、个人主义倾向是不利因素。《华尔街日报》报道说：“直到不久前，北部地区的滑雪场还非常拥挤，米兰的酒馆里还举行了宴会。尽管政府发出警告，但多数意大利人还是坚持按照平时的做法，声称‘我的生活不会停止’。” 老龄化也对扩散产生了影响。意大利65岁以上人口比率为22.6%（2018年标准），仅次于日本。有人指出，由于很多老人免疫力低下，所以扩散速度更快。医疗系统也比较薄弱。中央大学药学系教授薛大佑（音译）解释说：“意大利不仅医生和护士数量少，而且医疗设施和医疗接近性也差。”政府的疏忽应对造成了更大的损失。意大利当局至今仍未找到最初感染者“0号患者”的下落。高丽大学感染内科教授崔元锡（音译）解释说：“如果有了解并切断初期患者和感染途径的措施，感染扩散就不会这么快。” ○欧洲和中东的扩散趋势持续 法国的确诊患者人数比前一天增加177人，达到1126人，超过了1000人。在德国（902名）、西班牙（613名）、瑞士（337名）等其他欧洲国家，新冠肺炎的扩散速度也非常快。 对此，捷克总理安德烈·巴比什要求意大利政府禁止本国公民到欧洲旅游。奥地利、克罗地亚等国决定加强对经意大利过境者的检查。《纽约时报》说，“受新冠肺炎影响，一向以全世界最开放、最民主自居的欧洲国家正在走向封闭”。 在中东地区，伊朗确诊病例达6566例，巴林（85例）、科威特（64例）等国的新冠疫情正在蔓延。

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