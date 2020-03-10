郑在元夺得速滑世界杯男子集体出发项目金牌. March. 10, 2020 07:42. by 兪載泳 elegant@donga.com. “2018平昌领跑者”郑在元(19岁•韩国体育大学)在成人舞台上首次品尝到了冠军的滋味。 9日，郑在元在荷兰海伦芬蒂阿尔夫冰上竞技中心举行的2019~2020赛季国际滑联(ISU)速滑世界杯第6站(总决赛)男子集体出发比赛中，以戏剧性的最后阶段飞驰，摘得了金牌(7分47秒06)。凭借这枚金牌，郑在元在世界杯第1至第6站比赛上共获得462分，并最终以总成绩第3名结束了赛季。 郑在元作为曾经的集体出发世界最强者前辈李承勋的搭档，在2017年进入了国家代表队。他的作用是在比赛初•中期消耗其他国家选手的同时，配合王牌选手李承勋的节奏。当时还是高中生的郑在元出色地完成了自己的任务，李承勋在2018年平昌冬季奥运会上获得了金牌。在此过程中他还卷入了“因为成绩至上主义，只有年轻选手被强迫牺牲”的争议当中。 郑在元并没有只停留在领跑者的位置。通过和前辈们一起训练时获得的秘诀塑造了自己的风格。然后，他最终成功“独当一面”。这是他集体出发入门3年多来，首枚成年国际比赛金牌。 SBS冰上解说委员诸葛成烈(议政府市厅主教练)表示：“事实上，没有预料到(在元)会夺得金牌。这段时间他着重训练了其他项目，再加上伤病等原因，他心里受了不少苦。”诸葛委员对他给予很高的评价，“郑在元从开始就一直紧挨着曼蒂亚的身后安排体力，在最后阶段不可思议地捕捉到其他选手体力消耗殆尽的瞬间，并奋力追赶。曼蒂亚认为，他目前对集体出发的领悟最快。因为是郑在元，所以是能够做出的选择。” 在400米跑道上跑16圈的集体出发最近的趋势是，从开始到最后都倾注所有。一年前的第一名成绩还是8分出头左右，现在的成绩大幅提高至7分40~50秒左右。事实上，领跑者的作用已经变得毫无意义。有评价称，郑在元持续进行短道速滑训练也起到了很大帮助。诸葛委员表示：“为了升级在所有区间内保持较快速度的‘冲刺耐力’，并应对弯道区间内选手之间的冲突变数，短道速滑训练是必须的。如果郑在元能与短道速滑出身，继自己之后排在总成绩第四位的严千浩(28岁•体育彩票)形成良性竞争机制，便可以得到同步上升效果。”

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