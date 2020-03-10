捷恩斯首次推出SUV GV80的汽油版车型. March. 10, 2020 07:42. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 现代汽车的高级品牌捷恩斯(Genesis)开始销售豪华旗舰运动型多功能车(SUV)GV80的汽油版车型。 9日，捷恩斯宣布，全新推出的GV80汽油版车型首次采用了全新的“2.5涡轮增压”、“3.5涡轮增压”发动机。至此，与GV80 3.0柴油版车型一起，捷恩斯将同时具备3种发动机阵容。 汽油版车型搭载的发动机的一大特点是，它配备了提高油耗效率和响应性能的“双燃油喷射系统”和“水冷式中冷器”。双燃油喷射是根据车辆行驶条件使用最佳汽油喷射方式的系统。水冷式中冷器使流入发动机的空气温度通过冷却水迅速冷却，提高发动机的性能。公司方面表示，这些系统使得GV80的加速行驶和发动机的反应性等有了较大提高。 2.5涡轮增压车型综合油耗为每升9.7公里，售价从6037万韩元起。3.5 涡轮增压车型综合油耗每升8.6公里，售价6587万韩元起。此外，捷恩斯3.5涡轮增压车型配备了20英寸的米其林轮胎，并采用高性能跑车轮毂中主要可以看到的“刹车钳”，强调了高性能的形象。 捷恩斯引入了“Your Genesis”系统，可以根据客户的生活方式选择发动机、驱动方式、颜色、选择套餐等。捷恩斯相关负责人表示：“过去，个人选车只能按照品牌定的来，但是捷恩斯根据客户的喜好拓宽了选择范围。”

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