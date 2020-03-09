沈恩敬凭《新闻记者》成日奥史上第一位韩籍影后. March. 09, 2020 07:52. by 李?? baltika7@donga.com. 演员沈恩敬(26岁)获得了第43届日本电影学院奖(有着日本奥斯卡金像奖的美誉)最佳女主角奖。 6日，沈恩敬在日本东京举行的颁奖典礼上凭借电影《新闻记者》获得了最佳女主角奖。由此，沈恩敬也成为该颁奖典礼自1978年有史以来的第一位韩籍影后，也是第一位外籍影后。2010年演员裴斗娜凭借电影《空气人偶》获得了优秀女主角奖。 日本奥斯卡金像奖在颁发主要部门优秀奖后，会在颁奖典礼当天公布优秀奖获奖者中的最佳奖。此前，沈恩敬于今年1月与电影《飞翔吧！埼玉》的二阶堂富美等4名日本女演员一起获得优秀女主角奖。 当沈恩敬被宣布为获奖者时，她露出难以置信的表情，在舞台上流下了眼泪。她用日语说：“完全没有想到自己会获奖，所以没有准备获奖感言。对不起。以后会努力活动。真的非常感谢。” 电影《新闻记者》是一部批判日本政界发生的政治丑闻的作品。该影片是根据《东京新闻》社会部记者撰写的同名小说改编的，让人联想到安倍晋三首相卷入的私立学校丑闻。该片去年6月在日本上映时，影院只有143家，但获得了好评，上映一个月后票房收入突破了4亿日元(约45亿韩元)。 沈恩敬在该片中饰演了有韩国母亲和日本父亲的报社社会部记者吉冈。她学了一年日语后，用日语表演，并亲身体验日本报社的工作现场，得到了非常细腻地诠释角色的评价。

한국어