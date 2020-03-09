鸡汤的热气. March. 09, 2020 07:52. . “我一边吃着西洋版的牛骨汤——鸡汤，一边感谢自己能给某人煮牛骨汤，以及我能喝到某人煮的牛骨汤。”——李美妍《柜台日记》 今年2月，我到越南采访时，发现我是不受人欢迎的邻居。出国当时，中国武汉的新冠肺炎感染者正在剧增。宿舍主人说，“要确认是否去过中国”，还把护照从头到尾拍了照。2月中旬后，韩国国内以大邱为中心，新冠病毒大增。在那之后，我经常会遇到因为一句“我是韩国人”而悄悄戴上口罩的人。 仅仅因为来自韩国就被视为宿主的经历并不愉快。因为是暂时停留的旅行者，所以觉得很幸运。但是，以那个地方为根据地的韩国侨民的生活会怎样呢？ 在回忆这些人在国外的生活时，我读到了讲述一人穿过纽约严酷的冬天给邻居送去鸡汤的故事。上文的主人公是纽约的一名咖啡馆服务员。某一个冬日，咖啡馆的玻璃门没有顶住严酷的寒潮和大风而碎裂，服务员用纸箱板紧急挡住了吹进寒风的门，冻得瑟瑟发抖。看到这个样子，一名老顾客煮了鸡汤送过来，服务员说特别热，特别油，特别好吃。服务员是因为在经受磨难的时候留下能分享牛骨汤温度的邻居而生活的。 到后山散步回来。在人迹罕至的树林里，我摘下口罩，像第一次学会呼吸一样，小心翼翼地吸气。清新的空气到达了心灵深处。在我的脚边，战胜冬天的嫩芽稍稍探出了头。这是春天的气息。虽然我们的心像冬天再次来临一样寒冷，但希望一起分享鸡汤的关怀和照顾留在侨民周围。

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