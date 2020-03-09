整栋公寓被隔离、孕妇被感染……应尽早扑灭到处蔓延的新火种. March. 09, 2020 07:52. . 韩国国内出现首例新冠肺炎患者已有50天。截至昨天，全国共发现7100多名患者，其中50人已死亡。最大的受灾地区大邱和庆北的确诊患者分别超过了5300人和1000人，但暴增势头有所减弱。这是因为曾是新冠疫情最大火焰的大邱庆北地区“新天地”集体感染事态接近了尾声。 但是，以疗养院和公寓等为中心，零星的集体感染的火势依然没有减弱，因此掉以轻心还为时尚早。上周末，在大邱达西区圣堂洞一心公寓发生了46名患者，这在国内首次出现公寓里的同类事件。该公寓的142名住户中，94人是新天地教徒。要通过对集体居住地的特别管理，防止感染扩散。 庆北奉化郡蓝色疗养院共确认51人集体感染，其中包括40名入住者。疗养院或疗养医院中有很多高龄的基底老毛病患者，一旦开始感染，就会发展为致命性事态。各设施在加强预防感染措施的同时，要与有关地方政府建立应急联络机制，做好疫情快速排查和防疫措施的准备工作。 上周末，大邱和釜山地区确认了孕妇感染事例。防疫当局虽然表示胎儿几乎不可能垂直感染，但免疫力低下的孕妇和出生未满3个月的婴儿一旦感染，很有可能是重症病例，因此需要特别注意。 除了发源地中国（80695名确诊患者，3097名死亡）之外，韩国新冠肺炎患者人数最多。而能够通过迅速诊断尽早发现患者并把致死率控制在1%以下，这得益于负责防疫的公务员和医疗团队的献身性努力，以及实践卫生守则和保持距离的国民。专家预测，虽然目前疫情的增长势头暂时放缓，但考虑到病毒在轻症状态下也很容易传播的特点，疫情不会轻易结束。更何况，包括邻国日本在内，美国、意大利、中东地区等地的社区感染事态正在扩大。在防止国内小规模流行的同时，还要努力阻止疫情从海外流入。

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