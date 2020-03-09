公寓首次集体隔离... 66%的居民是新天地教徒. March. 09, 2020 07:52. by 大邱=明敏俊记者 / 赵健熙记者 mmj86@donga.com,. 在韩国，位于大邱的一处租赁公寓首次被“集体隔离”，这是非医院的一般居住地首次进行集体隔离。从上个月开始，聚集在该公寓的新天地耶稣教(新天地)的46名教徒被确诊感染新型冠状病毒感染症(COVID-19)。 据大邱市和中央防疫对策本部透露，从上月18日到本月8日，达西区同心公寓142名居民中，46人被确诊感染新冠病毒肺炎。公寓内共有94名新天地教徒，其中近一半的教徒被确诊。对此，大邱市与疾病管理本部进行协商，将确诊患者转移到医院等，接着4日又采取了封锁2栋5层公寓的集体隔离措施。除确诊病例外，其余96名居民也全部进行了新冠病毒肺炎检查。截至8日下午5时，80人被判定为阴性，其余16人正在等待结果。 同心公寓距离新天地大邱教会约1.3公里。保健当局认为，公寓教徒们参与大大小小的礼拜，有可能是集体感染。据悉，部分居民在上月末接到自行隔离的通知后，还违反这一规定，互相接触，大邱市正在研究举报相关事宜。据悉，大邱还有10多处新天地教徒聚居地。 韩国首次报告孕妇感染新冠病毒肺炎病例，截至目前已有8名孕妇被确诊感染。在大邱，上月24日被确诊感染新冠病毒肺炎的20多岁女性6日以剖腹产分娩。孩子被判定为阴性。另外7名孕妇正在釜山(1名)和大邱(6名)接受隔离治疗。 在忠清南道的“尊巴舞讲习班”中，截止到8日，被确诊感染新冠病毒肺炎的患者已经增至104人。在世宗市，接受该培训的保健福祉部所属20多岁公务员等3人被确诊。

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