SKT进军新加坡-泰国电子竞技事业. March. 09, 2020 07:52. by 申武庆记者 yes@donga.com. SK电讯公司8日表示，在新加坡和泰国分别与当地排名第一的通信公司—新加坡电信和AIS签署了为亚洲8亿名玩家建立“游戏平台合作公司”的协议。 合作公司决定像最先达到每月1.5亿人次访问量的“蒸汽社区(Steamcommunity)”(美国、欧洲)一样，建立以游戏这一关注焦点进行沟通的“全球游戏社区”。之后结合SK电讯的电子竞技俱乐部“T1”运营经验和新加坡电信、AIS的电子竞技大赛举办经验等，探索电子竞技连接事业。例如，对电子竞技比赛进行虚拟现实(VR)现场直播，或用多视角转播职业玩家的视野等。此外，合作公司还将在媒体娱乐领域进行合作，提供以职业玩家为主角的游戏媒体内容。与其直接开发游戏，不如在年内推出“游戏欣赏”等玩游戏之外的新平台。三家公司决定投资相同的金额，对合作公司的股份和权利各占三分之一。

한국어