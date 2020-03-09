意大利一日新增确诊病例1247例，美国华盛顿也出现漏洞. March. 09, 2020 07:52. by 开罗=常驻记者 李世炯、华盛顿=常驻记者 李正恩 turtle@donga.com,lightee@donga.com. 以意大利和伊朗为中心的新型冠状肺炎确诊患者在全世界范围内迅速增加。美国首都华盛顿出现首例患者，邮轮“至尊公主”号的恐慌也在加剧。有分析称，新冠肺炎扩散到各大洲后，已经进入了大流行阶段。 截至8日，意大利确诊病例5883例，7日一天新增1247例。死亡病例也在一天内增加36名，达到233名。对此，意大利政府封锁了包括米兰和威尼斯在内的14个州、1600万人的移动。法国（949名）和德国（800名）等欧洲国家的新冠肺炎确诊病例也在增加。 在中东，伊朗确诊病例5823例，死亡145例，另有11个国家发生了新冠肺炎。在南美地区，阿根廷出现首例死亡病例。 在美国首都华盛顿居住的一名50多岁男性因新冠肺炎住院，这是华盛顿第一例。美国的确诊患者增加到了437名。 特别是，在美国，由于在经由墨西哥前往夏威夷途中出现新冠肺炎确诊患者而突然返回加利福尼亚州的“至尊公主”号上出现了21名确诊患者，情况非常紧急。该船上有3533名乘客和工作人员。

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