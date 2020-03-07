国民年金决定直接行使韩进卡尔表决权. March. 07, 2020 07:53. by 金慈贤记者•金道亨记者 zion37@donga.com,dodo@donga.com. 国民年金决定，不把通过委托经营公司持有的韩进卡尔股份的表决权委托给经营公司，而是直接行使。 由此，在本月27日韩进卡尔的定期股东大会上，在为经营权而展开纷争的韩进集团会长赵源泰和大韩航空前副社长赵显娥之间，国民年金究竟会支持哪一方备受关注。 6日，国民年金基金受托人责任专门委员会通过第5次会议表示：“决定收回对原本打算交给委托运营公司的韩进卡尔等的持有股份表决权，直接行使表决权。”据分析，国民年金的此次决定是考虑到国民年金持有韩进卡尔股份的目的目前公示为“经营参与”。作为主要股东，不会将表决权交给委托经营公司，而是会积极行使。国民年金将当初持有的韩进卡尔股份全部委托给经营公司，并根据去年11月基金运营委员会的表决结果，委托经营公司行使了根据所持股份的表决权。国民年金今后将经过基金运用本部的议案分析等程序，决定韩进卡尔股东大会提案的表决权行使方向。 从目前来看，赵会长和赵前副社长阵容针锋相对，国民年金起到决定票作用的可能性不小。 以去年年末关闭的股东名册为准，赵会长方面的友好势力股份包括达美航空(10.0%)和kakao(1.0%)等，拥有33.45%股份。另一方面，由赵前副社长和本土私募基金KCGI、半岛建设等组成的“三方联合”则持有31.98%的股份。双方的股权差距只有1.47个百分点，因此，根据国民年金行使的表决权(2.9%)方向，胜负有可能被颠倒。 但是，从目前来看，简单地判断国民年金的介入对赵会长或三方联合中的哪一方有利还为时尚早。韩进卡尔经营权纷争是受到全国民关注的敏感事件，再加上纷争当事者之间的对立非常尖锐，因此，国民年金如果轻易站队可能会有很大的负担。虽然赵会长方面因经营业绩不佳等受到指责，但三方联合方赵前副社长也曾因为“花生回航”而引起社会争议。另外，机构投资者和小股东持股超过20%，而且从本次股东大会开始引入电子投票制，小股东参与率有望提高，这也是导致投票计算复杂的主要因素。 据悉，就行使表决权问题，国民年金计划考虑包括弃权在内的所有可能性。国民年金相关人士就表决权的行使方向表示：“将重点放在提高国民年金基金的利益和股东价值上，综合考虑双方提出的名分的合理性等。” 部分人观测说，双方围绕经营权的争斗会持续到此次股东大会以后。进入今年以来，双方持续买入股份，赵会长方将友好股份增加到37.42%，三方联合的持股也上升到了37.48%。

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