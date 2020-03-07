《专栏》“夏季结束论”. March. 07, 2020 07:54. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 新型冠状病毒肺炎的恐怖笼罩了全世界。原本妥善控制新冠疫情扩散的韩国国内，也由于“新天地”引发的感染事例在全国引爆，呈现出爆发性的确诊患者增加趋势。已经超过了必须防止外部流入的第一阶段，呈现出了第二阶段的社区感染现象。各界对这次事态发展的预测不断涌现，其中最引人注目的是新冠疫情“夏季结束论”。 这一主张随同高丽大学预防医学系教授崔在旭提及的实验，正在迅速扩散。崔教授表示：“研究结果表明，在气温4度、湿度20%的情况下，病毒会在物体表面存活5至20天，如果将实验条件提高到气温20度、湿度40%，病毒的生存力就会减少到十分之一。”同为冠状系列病毒，从2003年冬天开始流行的非典（SARS，严重呼吸综合征）在第二年夏天即7月结束的事实，也助长了这种主张。 舆论也对好不容易出现的希望性观测表现出了爆发性的反应。一些人甚至传播生活小贴子说，冠状病毒怕热，如果使用吹风机给衣服或口罩吹热风，病毒就会死掉。但这一说法最终被断定是假的。 但是也有意见认为，在新冠肺炎在夏季结束之前，应该先担心春季。香港大学玛丽王后医院微生物学研究小组2011年公布的数据显示，与新冠病毒基因相似的非典病毒活动的最佳条件是气温22至25摄氏度、湿度40%至50%。根据这一实验，如果气温达到38度，湿度达到95%以上，病毒就会迅速消失，也给夏季结束论带来有力印证，但从最适宜活动的条件来看，也给人以巅峰期可能还没到来的不安感。 也有人慎重地认为，预测本身毫无意义。美国哈佛大学传染病学教授马克·利普西奇明确表示，“冠状病毒的确具有季节性，但切不可指望新冠病毒具有相同的倾向。”新加坡的事例证实了这一点。据新加坡卫生部统计，当地气温在中午上升到31摄氏度，但确诊人数已超过100人。 在专家意见纷至沓来的情况下，与其相信特定的意见，还不如遵守个人卫生、摒弃多人聚会，这才是最明智的方法。另外，室内应尽量多通风，避免病毒留在室内空气中。因为，新冠病毒主要通过飞沫（唾沫）或接触传染，但在特定环境下，它可能漂浮在空气中。有一句英语格言说，“自助者天助”。就像格言中的内容一样，现在是不分你我彻底进行个人卫生、结束病毒的时候了。仰望天空是接下来的事情。

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