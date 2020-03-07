中国外交部“对日本的入境限制表示理解”，不提出问题. March. 07, 2020 07:54. by 尹完準 zeitung@donga.com. 虽然日本对韩国和中国共同采取了事实上的禁止入境措施，但中国的反应与韩国政府截然不同。中国政府和媒体都表示“可以理解”，没有提出问题。有分析认为，这一场面是最近日益亲近的中日关系的象征。 中国外交部发言人赵立坚5日就日本限制入境措施表示：“无论是中国还是日本，为保障本国和外国市民的健康和安全，维护地区和世界公共卫生安全，采取科学、专业的措施，大家都能理解。”他表示，“两国通过外交途径保持着密切的沟通”，暗示日本已经提前向中国通报了措施。 具有排外倾向的《环球时报》也刊登了日本首相安倍晋三宣布的对从韩国、中国出发的乘客隔离14天的消息，并在社交媒体的官方账号上报道时加上了“可以理解”的题目。 中国社交媒体微博上虽然接连出现了关于取消签证效力的担忧和咨询，但是很难找到露骨地指责日本措施的文章。一位中国网民在相关报道下写道：“中国首先在非常时期这样做。日本的措施不应该受到谴责。我建议韩国也这样做。” 中国政府和媒体的反应，某种程度上是为了正当化中国多个地区以防止新冠病毒肺炎回流为由，对来自韩国和日本的乘客实施14天强制隔离的措施。 还有分析认为，这与2018年10月安倍首相访华宣布“新中日关系”后两国关系不断改善的趋势不无关系。中国试图在美中矛盾中拉拢日本，日本也在美国忽视同盟的情况下为了经济、安全需要改善与中国的关系。实际上，新冠病毒肺炎在中国正式开始扩散的1月份，日本最先向中国表明了支援口罩等防疫物品的意向。当时中国政府对日本表示感谢，称“困难时的朋友才是真正的朋友”。

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