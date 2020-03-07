保健当局：“韩国诊断检查速度快，确诊患者人数较多”. March. 07, 2020 07:54. by 史智媛记者•金艺允记者 yeah@donga.com. 据分析，韩国的新型冠状病毒感染症(COVID-19)诊断能力较强，确诊患者多于其他国家。据保健社会研究院6日出版的《冠状病毒感染症19现状和课题》显示，韩国的新冠肺炎疫情检测次数为7.5792万人次(以2日为准)，远高于同期日本的2517次，美国的472次。确诊病例4212例，检测对比确诊率为5.6%。日本的检测次数较少，但确诊人数却高达239人，确诊率接近韩国的一倍。 保健当局一直主张，韩国的诊断检查速度快，次数多，确诊人数多。中央灾难安全对策本部1统筹协调官金康立6日表示：“我们的防疫努力比地球上任何一个国家都迅速。和人口相比，检查很多疑似案例，在早期发现患者，这是其他国家无法比拟的。” 外媒也在关注韩国的诊断力量。日本经济新闻5日提及韩国的快速诊断系统，指出“不能否认日本应对迟缓”。5日。《彭博社》报道说：“韩国吸取了2015年中东呼吸综合征(MERS)当时的经验，开发出了快速的诊断方法。”

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