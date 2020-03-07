金广铉表现出优秀的危机管理能力. March. 07, 2020 07:54. by 黃奎引 kini@donga.com. “KK”金广铉(32•圣路易斯红雀•照片)继续着平均责任失分“零行进”。 6日，在美国佛罗里达州朱庇特罗杰迪恩球场举行的与纽约大都会队的美国职业棒球大联盟季前赛上，金广铉在本队以6比5领先的第5局上半局替补首发投手亚当•韦恩莱特(39岁)踏上头球土墩。此后2局内他抓住2个三振，以3个被安打、无失分结束了比赛。投球数为25个，其中18个是好球。最高球速为每小时150千米。当天，金广铉虽然在第6局上半局出现了1人出局1、3垒有人的危机，但以中外野腾空球和投手前地滚球处理了2名后续击球手，证明了危机管理能力。 金广铉出战3场季前赛，保持5局无失分，提高了进入首发的可能性。得到队友的认可也令人鼓舞。美国职业棒球大联盟官方网站根据各球队整理了在此次春季集训中备受瞩目的球员，在圣路易斯队金广铉榜上有名。圣路易斯候补投手约翰•布雷维亚(30岁)表示：“虽然对金广铉不是很了解，但看过他几次投球后让人激动不已。他不仅球威好，而且还具备了控球能力。这将给球队带来像炸药一样的爆发。” 巧合的是，当天作为球队第四号投手出场的布雷维亚连丢两分，最终圣路易斯队与大都会队以7比7握手言和。当天，圣路易斯队兵分两路分别进行比赛。 因大腿疼痛而一度取消出场日程的金广铉在当天比赛结束后表示，“现在的身体状态是100%。剃了头发之后，我要去钓鱼。一定要钓到像枪鱼一样的大鱼。”7日是圣路易斯队的球队休息日。 另外，美国职业棒球大联盟身价最高的投手盖瑞特•科尔(30岁•纽约洋基队)当天完成了个人本赛季首次季前赛登场，在2局内被击出包括4个本垒打在内的6个安打，失掉了6分。去年12月，科尔以9年3.24亿美元(约3856亿韩元)的金额与洋基队签订了合同。

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