日本踢掉了最起码的信赖，对中国“闭嘴”、对日本打击的文在寅政府. March. 07, 2020 07:54. . 日本政府前天以防范新冠病毒肺炎扩散为由，事实上对韩国和中国采取了禁止入境措施。停止签证效力、停止韩国人乘坐大众交通工具，就是说不要来。日本在没有事先磋商和预告的情况下就对韩国人的入境进行限制，这只能看作是超出外交失礼的无视。这等于是韩国向受到世界53个国家入境限制的日本伸出了橄榄枝，日本却一脚踢开。 日本的入境限制，是原定4月的国家主席习近平访日宣布推迟后不久，同时针对韩国和中国实施的。日本认为习近平主席推迟访日，因此没有必要再对中国敞开大门，因此限制其入境，同时也将韩国纳入其中。日本似乎虽然早就想对韩国采取入境限制措施，但由于对新冠肺炎发源地中国敞开着大门，很难单独限制韩国，所以一直推迟。更何况，日本似乎事先向中国解释了入境限制措施，但对韩国却没有任何的吹风。而且，对于一天有41人死亡、死亡者激增的意大利和100多人死亡的伊朗，日本也没有采取任何措施。 在应对新冠肺炎上，韩国做的只会比日本强，而没有什么不如。据韩国保健社会研究院透露，截至2日，检查结果为阳性确诊患者的比率韩国为5.6%，而日本为10.5%，接近2倍左右。统计数据证明，韩国（75792件）的诊断检查次数比日本（2517件）多，对确诊患者多于日本产生了影响。对新冠肺炎检查持消极态度的日本针对韩国的做法，只能看作是回避国内现实的处事方式。安倍政府似乎为了平息新冠疫情应对不力的争议，为强行召开东京奥运会而出台了上述强硬政策。 韩国政府昨天召开了国家安全保障会议常任委员会会议，决定对日本进行迅速应对。虽然应对日本的不当措施是理所当然的，但这种做法不好看也是事实。在100多个国家对韩国采取入境限制措施的过程中，韩国政府几乎袖手旁观，对中国地方政府接连限制韩国人入境、隔离韩国居民等，给韩国带来了侮辱和不利时，韩国政府却极力避而不提，相当于唯独对日本是针锋相对，很难找到一贯性。 应该阻止韩日政府之间围绕日本限制入境的对立扩散到感情层面，发展为两国国民之间的感情恶化。安倍政府应尽快解除对韩国人的入境限制，恢复交流正常化。韩国政府也应该保持冷静的应对基调。在没有出口战略的情况下，只考虑相互对应措施比例性的这种感情性应对，对国家利益也没有任何帮助。韩国的十大出口国中，除了美国以外，有9个国家对韩国人限制入境。要想阻止难以承受的完美风暴，与友邦国家紧密磋商退出战略更是当务之急。

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