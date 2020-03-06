今后三年内将大幅增加照顾孤寡老人的“聪明的IoT设备”. March. 06, 2020 07:49. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 去年6月，家住首尔瑞草区的林某(76岁•女)在家中突然晕倒。由于是低血糖，意识有些恍惚，但老人一个人生活，没有合适的地方求助。发现她这种状态的正是林某家里安装的物联网(IoT)设备。机器感知到了与平时不同的状态，发出了异常信号。生活援助人员发现林某有问题，迅速采取应对措施，林某才得以度过危机。 首尔市5日表示，为了像林某一样健康状况不好，或因忧郁症等原因不能出门的脆弱阶层孤寡老人，计划到2022年为止设置并运营1.25万台IoT设备。目前，首尔市在5000户家庭中安装并运营着该机器。从今年开始，计划3年内每年增加2500个左右。 首尔市设置的IoT机器上装有感应人的动作及温度、湿度、室内亮度等的传感器。收集的数据会实时在首尔市和各自治区以及老人综合福利馆等70处量身定做执行机构的进展板上进行监控。负责老人的生活支援师也可以通过手机应用程序了解老人的状态。 如果在一定时间内没有感知到家里的活动或怀疑有异常征兆，负责生活支援的职员就会立即给该老人的家庭打电话或去找老人。遇到险情，将采取及时向119急救队报告等紧急措施。首尔市去年通过该机器，发现了像林某一样因健康异常而晕倒或行动有问题的痴呆症老人，预防了更大的事故。因听觉障碍很难通过电话确认健康情况，或因自愿隐居或忧郁症而不愿访问生活支援社的孤寡老人也可以通过实时监控进行健康管理。

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