三星电子将向新西兰供应5G设备. March. 06, 2020 07:49. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子5日表示，已经与新西兰最大的移动通信公司Spark签订了第5代(5G)移动通信设备供应合同。这是三星电子首次向新西兰供应移动通信设备。继美国(4家公司)、加拿大、日本等之后，三星电子又进军新西兰市场，因此有评价称，在全球移动通信设备业界，三星电子5G解决方案的技术能力得到了认可。 三星电子决定向新西兰Spark供应在国内商用化的3.5GHz频段5G基站等通信设备。与Spark公司合作，计划从今年开始建立5G商用网，并积极利用通过世界首创的5G商用化经验积累的技术、大规模商用网建设经验、网络优化经验等。 Spark采购部负责人拉杰什•辛格说，“三星电子不仅拥有多年积累的5G商用经验，而且同时具有创新的技术能力，利用三星电子通信设备可以提供稳定的通信质量、以及可实现大容量数据处理的5D商用服务。”Spark从去年开始对包括三星电子通信设备和终端设备在内的“End to End Solution”进行性能验证后，决定签署此次供货合同。 三星电子最近在全球5G移动通信设备市场中迅速提高市场占有率，正在迅速成长。据移动通信设备市场分析企业Dell’Oro透露，2018年三星电子的市场占有率仅为5.6%，去年年末上升到了15%。这是在全球5G商用化准备正式启动，世界通信设备厂商间竞争日趋激烈的情况下取得的成果。全球第一位是中国华为(约30%)。 今年三星电子计划进一步扩大在世界移动通信市场上的占有率，继续进行活跃的战略投资。三星电子今年初收购了美国5G•4G网设计及最优化专门企业TeleWorld解决方案公司，2018年还收购了下一代网络服务分析解决方案企业G Labs。 三星电子网络事业部战略营销组组长(副社长)金宇俊表示：“此次合约是三星电子在新西兰的第一个移动通信事业订单，是三星电子今后在国际市场扩大5G的重要一步。”

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