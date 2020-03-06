金与正辱骂“低能的青瓦台”的第二天，金正恩亲笔信“慰问”韩国新冠疫情. March. 06, 2020 07:49. by 韩相俊记者、朴孝睦记者 alwaysj@donga.com,tree624@donga.com. 青瓦台5日表示，朝鲜国务委员会委员长金正恩4日向文在寅总统发来亲笔信，表示“希望南方同胞们珍摄健康”。金正恩的妹妹、朝鲜劳动党第一副部长金汝贞一天前不加掩饰地辱骂，“对青瓦台的低能思考方式感到震惊”，一天之后，金正恩就对新冠疫情在韩国扩散表示慰问，其背景令人关注。 总统国民沟通首席秘书尹道韩5日在新闻发布会上表示：“金正恩委员长4日向文在寅总统发来了亲笔信，文在寅总统也向金正日发出了表示感谢的亲笔信。”接着，他解释说：“金委员长担心文总统的健康，对只能表达心情的情况表示了遗憾”，“他还就韩半岛的局势坦率地表达了自己的感想和立场。” 金正恩在去年10月文在寅总统母亲丧礼之后时隔4个月再次发来亲笔信，被分析为朝鲜又开始了典型的“软硬兼施”战略。朝鲜2日发动了试射短程导弹的挑衅，3日又由金与正出面对表示强烈遗憾的青瓦台进行声讨，称青瓦台“傻透了”。 也有人分析说，这是朝鲜为得到新冠病毒等传染病防疫支援而做的安排。据悉，韩朝首脑在亲笔信中没有提及重启南北对话等具体问题。

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