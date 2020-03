无观众演唱会如何进行?在线直播是答案!. March. 06, 2020 07:49. by 林熙允记者•金敏记者 imi@donga.com,kimmin@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散,无观众演唱会的在线直播正逐渐成为演出界新趋势。 结合盘索里和雷鬼音乐的国乐混合组合“当SOULSAUCE遇见金律熙”将于14日以收费网上演出的形式举行新曲发布会。 经纪公司“东洋标准音响公司”代表吴正锡(音)5日表示:“计划通过YouTube现场直播新歌发布会,并将想看观众通过PayPal等在线支付捐赠的金额全部转交给新冠肺炎疫情受害者。” 东洋标准音响公司YouTube官方频道将从14日上午11时开始,向全世界现场直播该组合在首尔麻浦区演出现场演唱新曲《Swallow Knows》等并交谈的场面。吴代表说:“最近音乐演出接连取消,粉丝们着眼于在家享受文化生活。为了和辛苦的人们在一起,决定捐出收益。” 首尔敦化门国乐堂(艺术导演姜恩一)正在研究19~29日举行的《云堂旅馆音乐会》的在线直播。这是有以已故朴贵熙名唱在首尔钟路类似艺术家的据点一样运营的云堂旅馆为素材的脱口秀演唱会。国乐堂相关人士表示:“如果新冠肺炎疫情警报仍维持在目前的‘严重’阶段,那么我们打算转为在线直播。”上月29日,这里通过在线直播的形式演绎了《仔细看才漂亮》。不允许观众入场,演员阵容也缩小了。 歌手鲜于贞雅也在考虑进行无观众演出现场直播。此前,鲜于贞雅在上个月末进行了在线直播的《爵士箱子》演出,4日在YouTube官方频道上传,任何人都可以观看。所属公司“魔法草莓之声”的相关人士表示:“正在考虑对鲜于贞雅以及其他音乐家的演出进行在线直播的方案。这是针对受新冠肺炎疫情余波影响,粉丝和音乐家沟通的舞台消失的应对方案。” 另外,随着新冠肺炎疫情在欧洲的扩散,2020年威尼斯双年展建筑展推迟到8月举行。 威尼斯双年展方面4日(当地时间)表示,将原定5月23日的开幕日期推迟到8月29日,并一直持续到11月29日。今年的威尼斯双年展建筑展由哈希姆•萨尔基斯担任导演,原计划以“我们将如何共同生活(How will we live together)”为主题举行。

