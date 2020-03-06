拜登胜局更稳，10日冲向密歇根. March. 06, 2020 07:49. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、郑美卿记者 lightee@donga.com,mickey@donga.com. 美国前副总统拜登（78岁）在3日举行的“超级星期二”的民主党总统候选人竞争中大获全胜，正在争取在10日的“迷你超级星期二”竞选中稳固胜局。3日的竞选在加利福尼亚州、得克萨斯州等14个地区同时举行，一周之后，7个州将同时举行竞选，因此被称为“迷你超级星期二”。 拜登和竞争者伯尼·桑德斯（79岁）将于10日在密歇根、密西西比、密苏里、爱达荷、华盛顿、北达科他、夏威夷等州展开竞争。特别是每当大选时支持政党就会更换的密歇根州，被认为是最大的激战地。在2016年总统选举中，民主党候选人希拉里·克林顿在密歇根州落后于共和党候选人唐纳德·特朗普0.2个百分点，将密歇根和白宫主人的位置全部拱手相让。试图重新执政的民主党决心在11月份的总统选举中夺回密歇根州。 密歇根州人口996万，其中白人占74%，黑人占14%，拉丁裔占5%。拜登在白人中产层、黑人、高龄层，桑德斯则在拉丁裔、低收入层中表现出强势。有分析认为，从人口构成上看，拜登形势更有利。福克斯新闻台预测说：“在‘超级星期二’竞争中落败的桑德斯如果再失去密歇根，将遭受致命的打击。” 但是拜登阵营并不只是庆祝的气氛。有评论认为，除老油子形象、他和独子亨特涉嫌乌克兰丑闻外，拜登还存在一再失言的短板。拜登最近称夫人吉尔女士为“我的妹妹”，称“超级星期二”为“超级星期四”，引发了一场口水战。在3日的竞选现场，搅局者进入游说舞台制造混乱，拜登也无计可施，结果吉尔女士挺身而出，甚至发起肉搏战，才结束了场面。 执政的共和党正在加强对拜登的攻击。特朗普提及拜登比自己大4岁，并嘲讽让拜登“去养老院”。他还收集拜登的失言目录，上传到了推特上。参议院国土安全委员会主席罗恩·约翰逊议员4日也表示，“将在一两个月内就亨特与乌克兰天然气公司布里斯马控股公司的勾结问题发表一份临时调查报告”。不过，如果提起拜登父子的腐败疑惑，特朗普向乌克兰施压调查拜登的事实也必将再次出现，因此有评论认为，那将是共和党作茧自缚。 前途变得更得坎坷的桑德斯方面正在期待路线相似的参议员伊丽莎白·沃伦退出竞选并表明支持态度。桑德斯4日表示：“虽然与沃伦进行了通话，对方并没有表示要退选。”

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