丢失了韩国名称的鳀鱼. March. 06, 2020 07:49. . “吉利，吉戛伊利，戛伊利，戛伊利高巴，高巴，高祖巴，朱巴，奥巴”，上周在超市里察看干鱼类货架时，视线停在了在鳀鱼干的包装上。既然开了头，顺便就把陈列的鳀鱼干的货名仔细察看了一下。无一例外都是日本式名称。 几年前，笔者曾乘坐权现网、流刺网、扬缲网等渔船，对正在进行中的捕捞鳀鱼作业进行过调查。 捕捞鳀鱼的那天，还特地拜托让自己同乘渔船。几天后来电话了。说是凌晨要去“捕捞奥巴”，叫我到码头土。我没听懂是什么意思，只好答非所问。后来一有机会见到捕捞鳀鱼的船长或船员时，就问他们为什么使用日本式名称。答案是一样的。“因为大家都这么用。” 妻子爱做炒鳀鱼，爱用鳀鱼肉汤，因此我问她，“知道戛伊里、高巴、朱巴是什么吗？”妻子说不知道。酒桌上要是出现干鳀鱼下酒菜，我也会问同桌的人。没有一个人知道正确答案。渔业组合、水产协会、流通企业等都固执地用着消费者不知道的名称。原因要追溯到100多年前。随着以浦项、蔚山、巨济、统营、丽水、高兴、巨文岛等南海岸为中心建立殖民移居渔村，日本渔民逐渐掌握了韩半岛海域。特别是巨济岛等地，利用权现网进行了大规模的鳀鱼捕捞。在日本渔民的主导下，实现了鳀鱼捕捞、加工、销售，日本式名称占据了主导。 就像部分被歪曲后扩散的名称一样，鳀鱼渔业和饮食文化并不都是日本帝国主义强占时期的遗产。自古以来，我们的祖先就吃鳀鱼。李圭景在《五洲衍文长笺散稿》中写道，一次下网可捕捞满船，如不能立即晾干，腐烂后就用作肥料，干鳀鱼天天作为菜肴上桌。《牛海异鱼谱》《林园经济志》《兹山鱼谱》《兰湖渔牧志》等书中，都有吃干鳀鱼和鳀鱼酱的记录。 干鳀鱼可分为炒着吃、用作汤料等用途，或根据长短标记为细鳀鱼、自鳀鱼、小鳀鱼、中鳀鱼、大鳀鱼。但是现在，却是在标记“吉利（炒菜用）”“戛伊利（炖菜用）”“朱巴（做汤用）”等日本用语后，用韩语在括号里加注。不是要责怪某人。要从现在开始改变。一直以前，谁都没替鳀鱼摆脱被赋予的“创氏改名”枷锁。光复至今已经75周年，我们从来没有在意过。 近10年来，韩国海域捕获最多的鱼就是鳀鱼。不仅用作小菜，它还做成粉、鱼子酱、鱼露等，在餐桌上很难找到超越鳀鱼地位的海鲜。给它符合地位的待遇吧。坚持日本式名称是愚蠢的事情。在干鱼类货架上，我想看到用韩语分类的商品名，而不是“吉利、吉戛伊利、戛伊利、戛伊利高巴、高巴、高祖巴、朱巴、奥巴”。不是因为这是帝国主义的痕迹，所以要无条件抹除。而是因为我们抓得紧紧的，是日本也不在使用的名称。有需要作为历史教训而保留的，也有需要抛弃的。从日本式名称被传播的历史脉络来看，换成韩语是可取的。因为语言中含有精神。

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