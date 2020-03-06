射击项目追加东京奥运会入场券告吹，柔道也进入紧急状态. March. 06, 2020 07:48. by 鄭允喆, 兪載泳 trigger@donga.com,elegant@donga.com. 受新型冠状病毒感染症(COVID-19)扩散的影响，目前正在积极备战2020东京奥运会的韩国代表团为此伤透了脑筋。 已确保14张奥运会入场券的韩国射击队原计划参加15日在印度新德里举行的国际射击联盟(ISSF)世界杯。男子气步枪10米台南泰润(22岁•东国大学•照片)试图通过此次大赛获得更多的入场券，但未能如愿。因为印度政府从4日开始中断了对新冠肺炎疫情正在扩散的韩国、日本、伊朗、意大利国籍者的签证发放和已发签证的效用。由于相关国家选手难以参赛，ISSF于5日表示：“决定在本次世界杯上不赋予世界排名积分。”已经获得签证的南泰润原计划于11日出国，但由于签证无效，参加大赛本身已变得非常困难。 世界排名第18位的南泰润在世界杯上提高排名后，以5月31日为基准，瞄准了根据排名获得的奥运会个人入场券。大韩射击联盟相关人士表示：“如果南泰润的排名提升2、3位左右，就有可能去东京。因为每个国家都被限定了参赛名额，除了通过世锦赛等比赛已经确保奥运会参赛资格的选手外，其他选手根据排名先后被赋予参赛名额。” 柔道代表队也将连续无缘关系到奥运会参赛权排名积分的国际比赛。 原定于7日开幕的摩洛哥拉巴特大满贯比赛被取消，原定于13日开始的俄罗斯叶卡捷琳堡大满贯比赛因俄罗斯限制韩国人入境而难以参赛。原本男子66公斤级的安保罗(南杨州市厅)等共15名选手将参加拉巴特大满贯，各级别的20名国家代表选手将参加叶卡捷琳堡大满贯赛。为了获得奥运会参赛权，以5月份为基准，各级别奥运会排名要进入前18名，而未能进入前18名的选手将面临危机。大韩柔道会相关人士表示：“奥运会参赛权方面亮起了‘红灯’。当初没有参加计划的3月末，似乎要准备参加格鲁吉亚大奖赛。目前格鲁吉亚仍可入境。”

한국어