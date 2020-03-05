低级的金与正谈话……“胆怯的狗乱叫”才是朝鲜政权的面貌. March. 05, 2020 08:22. . 朝鲜3日晚以国务委员会委员长金正恩的妹妹金与正的名义发表了“对青瓦台低能的思维方式表示惊讶”的谈话，对青瓦台进行了猛烈的批评。对于前一天青瓦台对朝鲜的超大型放射炮挑衅表示遗憾一事，谈话中称这是“不知分寸的无聊行为”“贼喊捉贼的极致”，并讽刺称“怎么会那么傻到完美呢？”对此，青瓦台昨天表示“无话可说”，统一部也只回应称，“南北应相互尊重共同努力”。 朝鲜将一度被视为金正恩“和平信使”的金与正也派出来抨击韩国，是为了进一步提高攻势力度，增加威胁大型挑衅的信息。在朝鲜挑衅前后，文在寅总统提议南北保健合作，统一部也提出了赴朝个别旅游等新年推进计划，但结果却是自找这种耻辱。谈话中称“幸好不是总统亲自表明立场”，要求韩方采取更大的对朝低姿态和脱离韩美合作。 但是，这种对韩国的侮辱让人猜测金正恩是不是已经被逼到了墙角才暴露了权力核心的低级底层。不管是哪个国家还是政权，极力掩盖宫廷内部的低劣水平是常识。与王朝无异的剧场国家的金氏政权更是如此。朝鲜再怎么脱离常识，让所谓的“白头山公主”大展下流语言攻势，只能是如此紧迫的反证。 朝鲜最近公开解除了维持体制的核心——党组织指导部部长李万建的职务。如果说金与正事实上已经占据了这个位置的分析是正确的，那么朝鲜现在就是名副其实的“兄妹政权”。虽然高喊自力更生，但朝鲜的选择除了无核化以外，只有饥饿。因为民心背离，连政权的保卫也变得不安。金与正谈话中说，“胆小的狗叫得更响。就跟谁一样……”，那不就是金正恩吗？

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