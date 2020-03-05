美国大幅下调利率0.5个百分点，是否触动下调利率的多米诺骨牌？. March. 05, 2020 08:23. by 李建赫记者、金自贤记者、纽约=常驻记者 朴勇 gun@donga.com,zion37@donga.com. 相当于美国央行的美国联邦储备委员会（美联储）在没有事先预告的情况下，大幅下调基准利率，下调了0.5个百分点。无论是紧急降息，还是一次性降息0.5个百分点，都是自2008年全球金融危机以来的第一次。这可以解释为，新型冠状病毒疫情对起到世界经济支柱作用的美国也造成了严重的打击。 美联储当地时间3日发表声明称，“联邦公开市场委员会决定将基准利率下调0.5个百分点至1.00%至1.25%”。这是在预定于18日举行的定期公开市场委员会之前采取的突袭措施。美联储主席鲍威尔在股市开盘后举行的新闻发布会上说，“病毒及防控病毒措施短期内将影响美国和海外经济”，指出新冠疫情的冲击十分严重。 自全球金融危机之后，美联储一直按照前美联储主席格林斯潘阐明的“小步”原则，即逐渐将利率改变0.25个百分点的规则调整利率。时隔12年，这一原则终于被打破，这意味着美国经济受到的新冠疫情的冲击非常大。 虽然美联储决定降息，但美国主要股市反而应声下跌。道·琼斯工业平均指数下跌2.94%，标准普尔500指数（-2.81%）和纳斯达克指数（-2.99%）也呈现弱势。被誉为“金钱达人”的美国经济频道CNBC主持人吉姆·克莱默表示：“此次降息让投资者们感到，‘哇，新冠疫情的冲击比我想象的还要大’。”这意味着美联储拯救市场的努力对市场产生了反作用。有人指出，货币政策对新冠疫情扩散带来的全球供应链不稳定、生产受阻、消费停滞没有直接效果。 但是，以美联储决定下调利率为契机，世界各国的政策合作将加快，人们期待由此产生的经济扶持效果也日益显现。此前，七国集团（G7）财长和央行行长在电话会议后发表的联合声明中说：“我们重申承诺，将使用一切适当的政策手段。我们已经准备好采取适当的财政措施。”但也有人指出，相比欧洲和日本已经引入负利率、政策余力不大的利率调整，更需要财政政策。 亚洲地区的国家已经率先采取了经济扶持政策。新冠疫情发源地中国实际上采取了下调贷款利率等下调基准利率的措施。中国香港也制定了新冠疫情应对预算，并向永久居住权者发放1万港币（约155万韩元）。新加坡为受到打击的企业实施了减税政策。欧洲遭受新冠疫情冲击最大的意大利也准备投入政府财政，以应对经济衰退。 上个月底冻结基准利率的韩国银行的动向也备受关注。4日，韩国银行总裁李柱烈主持召开了紧急干部会议，讨论了美联储下调基准利率对金融市场的影响等问题。现代经济研究院在当天发行的报告中表示：“由于情况紧急，根据下调利率的时间不同，追加更正预算的效果会变大或减半。根据情况，韩国银行有可能在下次金融货币委员会（4月9日）之前召开临时会议，下调基准利率。”在发生全球金融危机的2008年10月，韩国银行曾召开临时金融货币委员会会议，下调了利率。

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