日本政府人士谈及奥运会延期可能性，IOC主席断然否认. March. 05, 2020 08:23. by 柳才荣记者、东京=朴亨俊记者 elegant@donga.com,. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，人们对2020东京奥运会能否如期举行的忧虑正在增加。日本媒体报道，日本政府人士首次谈及奥运会延期的可能性，引起轩然大波，争议越来越大。 东京奥运会•残奥会担当大臣桥本圣子3日在日本参议院预算委员会上就是否可以延期举办奥运会的提问回答说：“根据奥运会举办城市的相关合同规定，国际奥委会(IOC)可以取消奥运会决定的原因，只有当‘2020年奥运会不能在本年度举办’，按照这个合同规定解释，那么，东京奥运会只要在2020年举办就可以，也就是说本届奥运会可以延期举办。”接着她表示，“组委会、国际奥委会和东京都正按照原计划，在7月24日举行的前提下全力以赴，政府也将切实给予支持。”对于桥下圣子的答复，日本国内出现了不同的解释。一些报道奥运延期的媒体表示，提到主办城市规章，其本身就不排除延期至年底举办的可能性，并大量报道了桥本担当大臣“5月底将是奥运能否举办的关键时刻”的发言。 对此，国际奥委会主席托马斯•巴赫表现出了出面灭火的姿态。巴赫主席4日在瑞士洛桑总部召开的IOC执行委员会会议上发表了紧急声明，表示“为了东京奥运会的如期举办，IOC将全面介入”，断然否认了推迟奥运会的传闻。国际奥委会执委会也发表声明，鼓励全世界运动员“正常地备战东京奥运会”。 此前的3日，世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞博士也表示：“决定是否推迟东京奥运会为时尚早。信任日本，并与IOC一起密切关注情况。” 截止到3日，日本国内新冠肺炎感染者人数已达到1000人，呈现出扩散趋势。日本国内专家普遍认为，到东京奥运会开幕日7月24日为止，新冠肺炎疫情难以平息。全球健康护理诊所院长水野泰孝4日对《东京新闻》说：“新型冠状病毒传染性强，潜伏期长，还有无症状感染者，封锁可能需要一段时间。从世界范围来看，7月之前不大可能结束。” 第一生命经济研究所经济专家永浜利广预测说：“如果东京奥运会流产，日本的经济损失将高达2.6万亿日元(约287万亿韩元)。” 可以预见的是，作为奥运热的重要活动，火炬接力活动也将减少。《产经新闻》4日报道说：“日本政府计划，因新冠肺炎疫情的扩散，将奥运圣火抵达活动规模缩小到原来的四分之一以下。”从希腊出发的圣火将于20日抵达日本宫城县东松岛市航空自卫队松岛基地。据《产经新闻》报道，政府计划将活动参加者限定为组委会负责人等，普通观众暂不参加。另外还决定取消邀请200名当地小学生参加活动。《产经新闻》报道称，“组委会正在研究圣火抵达活动之后，减少26日在福岛县足球设施J村举行的圣火起跑仪式参加者的方案。” 日本政府发言人、官房长官菅义伟4日在记者会上重申了举行首脑会谈的意志。

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