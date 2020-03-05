文在寅总统取消对阿联酋和土耳其等三国的巡访. March. 05, 2020 08:23. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统为了应对新型冠状病毒感染症(COVID-19)，取消了原定于本月中旬访问阿联酋(UAE)、土耳其、埃及等3个国家的日程。 青瓦台发言人姜敏锡(音)4日表示：“文在寅总统与相关国家协商决定本月中旬巡访阿联酋、埃及和土耳其三国，并准备了具体的日程。但是最近新冠肺炎疫情在全国范围扩散令人担忧，所以决定取消巡防日程。”最近文在寅总统最后一次海外出访是去年12月访问中国。 由于巡访日程被取消，文总统也将无法出席韩国企业在阿联酋建设的巴拉卡核电站的竣工仪式。 上个月以阿联酋特任外交特别助理的身份访问阿联酋的前总统秘书室室长任钟皙曾表示，“两国合作的象征—巴拉卡核电站1号机组已经完成了燃料注入，现在即将举行宣布下个月完工的启动仪式。阿联酋邀请了大部分周边国家首脑参加此次活动，并告知特别邀请文在寅总统担任主宾。”

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