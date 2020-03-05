盖有国玺的高丽时代科举合格证等3文物被指定为宝物. March. 05, 2020 08:23. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 有着近700年历史的高丽末期佛经和科举合格证等接连被指定为宝物。 3日，文化遗产厅(韩国文化观光部所属)表示，决定将盖有“高丽国王之印”的红牌(文科和武科合格证)和高丽后期发行的佛经《六祖大师法宝坛经》一本、朝鲜后期白瓷坛子一件指定为宝物。 红牌是高丽末期至朝鲜初期活动的文臣崔匡之于1389年考上文科得到的文书，上面盖有明朝皇帝授予高丽的高丽国玺。高丽时代的红牌除此以外还有6件，但盖上国玺的只有这件。 六祖大师法宝坛经是包含中国禅宗的第六代祖师—唐朝惠能大师(638年至713年)的思想的佛经，是1300年在江华禅源寺刻板后没过多久就印刷出来的。文化遗产厅解释说，这是同种经典中最古老的版本，价值很高。该佛经目前收藏于庆尚南道泗川市白泉寺。 同时被指定为宝物的白瓷坛子高52.6厘米，是17世纪末至18世纪初在官窑(烧制王室瓷器的窑)中制作的。这些文物将在经过预告期间(30日)和文化遗产委员会的审议后最终被指定为宝物。 此前，文化遗产厅在忠清南道扶余郡无量寺五层石塔内发现的高丽至朝鲜初期的4具金铜佛像和在釜山福泉洞古坟群内完好无损地出土的一件约1500年前的龟饰伽倻陶器、以及绘制咸镜道地区要塞的朝鲜时代地图《关北舆地图》被指定为宝物。 1971年8月在五层石塔拆卸修理过程中，在塔身发现的无量寺金铜佛像有1具高丽金铜菩萨坐像和3具朝鲜初期金铜阿弥陀如来三尊坐像。文化遗产厅解释说：“雕刻技法优秀，体现了当时佛教信仰的面貌，在历史、学术、艺术方面具有重大意义。”伽倻陶器是上世纪80年代在釜山福泉洞11号坟石室西南方向出土的一对完整的器台(器皿底座)和坛子。器台上有龟形土偶也是特征之一。形态稳定，图案表现干练，是伽倻时代的代表性陶器之一。

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