美国拟启动新冠疫情国家灾难计划. March. 05, 2020 08:23. by 朴湧, 鄭美京 parky@donga.com,mickey@donga.com. 据悉，为了应对新型冠状病毒感染症在社区的感染扩散，美国政府正在权衡采取补偿无保险患者治疗费的方案。 《华尔街日报》当地时间3日援引消息人士的话报道称，“特朗普政府正在研究利用国家灾难计划，以补偿感染新冠病毒的无保险患者的治疗费用。” 在美国，随着新冠疫情向社区蔓延，越来越多的人担心无保险美国人可能得不到及时的诊断和治疗。如果美国健康保险体系的漏洞凸显出来，那么在11月大选中试图谋求连任的特朗普总统的行动也会受阻。 据悉，特朗普政府正在考虑采用国家灾难重建计划，将遭受自然灾害的居民的治疗费补贴给医院。美国政府在2017年“艾玛”飓风时，曾启动这一项目补偿患者的治疗费用。 截至2018年，不能享受雇主或医保以及医保提供的健康保险优惠的无保险者达2750万人，占美国总人口的8.5%。据美国医院协会统计，截至2017年，医院未收取的治疗费用为380亿美元。美国医院协会首席副会长汤姆·尼克尔斯说：“我们不能因为费用问题而重新考虑对患者的检查或治疗，因此我们鼓励当局考虑使用国家灾难计划作为选项。” 美国国内的新冠病毒感染者死亡人数已升至9人。美国华盛顿州卫生部门今天说，在金县又发现3名新冠疫情死亡者。美国国内的死亡人数全部来自华盛顿州，仅在金县就有8人死亡。 另外，特朗普总统还向负责部门保健福祉部捐赠了自己的工资，要求用于消灭新冠病毒。白宫发言人斯蒂芬妮·格里仙姆3日在自己的推特上发文称：“特朗普总统为了支援保健福祉部主导的防控新冠努力，决定捐赠2019年第四季度（10月至12月）的工资10万美元（约11800万韩元）。” 特朗普在2016年大选时宣布，“如果当选总统，将不领取工资”。就任后3年间，他一直向国土安全部、保健福祉部等机构捐款。美国总统的年薪是40万美元（约47000万韩元）。市民团体批评称：“10万美元是特朗普总统在佛罗里达海湖庄园享受周末所需的费用。这是‘为了装装门面的捐赠’。”

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