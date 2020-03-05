原定3~4月举行的来韩公演95%取消或延期. March. 05, 2020 08:23. by 林熙允记者 imi@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，限制韩国旅行的国家剧增，来韩演出市场正急转直下。4日，据演唱会业界透露，3、4月份海外大众音乐家来韩演唱会延期或取消的比率超过95%。 Live Nation Korea表示，将取消定于14日举行的英国流行歌星YUNGBLUD(原名Dominic Harrison)的首次来韩演出。美国著名爵士乐吉他手朱利安•拉吉的首尔演唱会(8日)在距离公演只有6天的2日突然被取消。此外，原定3、4月份举行的Green Day、米卡、卡里德的来韩演出相继取消或暂时推迟到下半年举行。 新冠肺炎疫情的扩散对国内演出企划公司、海外音乐家代理公司都起到了非常警报的作用。他们随时互相发送电子邮件，交换韩国的扩散情况，当地的隔离及出入境限制方针信息等。准备拉吉等多位爵士音乐家的来韩演出的企划公司“Plus Hitch”代表金忠南说：“收到了‘首尔被封锁了吗’等各种充满担心的电子邮件。因为从美国飞往韩国的航班骤减，部分成员甚至取消了来韩预订的航班。” 紧急情况甚至蔓延到夏季室外音乐节。一位庆典相关人士说：“音乐家本人强烈希望访问韩国，但回国后必须实施隔离的情况接连发生，因此最害怕自己的其他演出日程像多米诺骨牌一样崩溃。正在准备更换参演人员。” 5月末举行的首尔爵士音乐节也正密切关注疫情。主办方Private Curve相关人士表示：“受新冠肺炎疫情影响，海外音乐家们纷纷前来咨询。活动将按原计划举行，但最坏的情况是，也有可能改变部分演出阵容，在本月末之前会一直关注疫情。” 为迎接4月30日联合国教科文组织指定的“世界爵士日”而准备的美国资深爵士钢琴家杰基•特拉森和贝尼•格林的来韩演出也变得扑朔迷离。主办方相关人士表示：“音乐家们对演出宗旨产生共鸣，强行访韩的意志非常强烈。到昨天为止，我们还在努力宣传演出，但根据投资者的要求，从4日开始情况发生了变化。我们决定暂时停止宣传营销活动，在本周末之前再看看情况。”

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