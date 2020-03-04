LG化学决定增设波兰电池工厂. March. 04, 2020 07:28. by 池民九记者 warum@donga.com. LG化学3日表示，为了增设位于波兰弗罗茨瓦夫的电动汽车电池工厂，决定收购周围的家电工厂。 LG化学收购的是土耳其家电企业贝斯特尔的组装工厂。据土耳其媒体报道，贝斯特尔在波兰的工厂占地约22万平方米。LG化学计划在结束工厂收购程序后，通过追加投资，把电视机等家电产品组装设备全部换成电池生产线。目前正在运行的波兰工厂电池生产能力为15GWh，相当于25万辆电动车所需电池。LG化学计划到今年年末为止，将该生产量扩大到4倍以上。

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