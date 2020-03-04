“韩国通”布朗成为美国首位黑人空军参谋总长. March. 04, 2020 07:28. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 2日(当地时间)，美国首位黑人空军参谋长、“韩国通”美国太平洋战区空军司令查尔斯•布朗(58岁•照片)被任命为第22任空军参谋总长。美国国防部表示：“(布朗)对韩半岛和亚洲非常熟悉。将应对朝鲜的挑衅和亚洲地区的地政学变化。” 布朗于1984年从得克萨斯工大土木工程系毕业后，通过学军士官候补生(ROTC)任命。他曾是F-16战斗机的飞行员，是拥有130小时战斗时间和2900小时以上飞行记录的老手。 布朗司令官在35年的服役期间分两次在韩国工作了2年零6个月。1987年4月至1988年10月任中尉期间，他在群山美军基地第35战术飞行大队担任F-16飞行员。此后在2007年5月至2008年5月期间，他以上校身份担任群山美国空军第8战斗飞行团团长。他得到了保国勋章三一章，该奖章授予在国家安保方面做出杰出贡献的人物。 布朗是第一位被任命为空军参谋总长的黑人。据《纽约时报》报道，此前以黑人身份登上美军高层职位的只有1989年至1993年担任联合参谋总长的前国务卿科林•鲍威尔。美国国防部表示，布朗司令官的任期将从现任空军参谋总长大卫•戈德芬任期结束的6月30日开始。

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