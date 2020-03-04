崔志万击在季前赛上击出2020年首记本垒打. March. 04, 2020 07:28. by 金培中 wanted@donga.com. 坦帕湾海盗队的核心击球手崔志万(29岁)击出了2020年的第一个本垒打，令人非常开心。 3日，崔志万在美国佛罗里达州萨拉索塔的埃德史密斯球场举行的美国职业棒球大联盟季前赛与巴尔的摩金莺队的客场比赛中，作为5号击球手兼1垒手首发出场，取得了2次有效击球、1支安打、2打点、一个四坏球上垒的数据。 在以1比2落后的第6局上半局2人出局1人在垒的情况下，面对左手投手布鲁斯•齐默曼击出了越过左侧围墙的逆转2分本垒打，完成了今年第一记本垒打。左手击球手崔志万此前被评价为对左手投手表现较弱。截止到去年，在顶级联赛击出的36个本垒打中，面对左手投手击出的本垒打只有3个(8.3%)。 但是，当天崔志万面对左手投手打出“推击”本垒打，提高了人们对他今年赛季表现的期待感。在第六局防守时被替换下场的崔志万的出色发挥下，坦帕湾队以3比3战平巴尔的摩队。崔志万连续6场比赛上垒，取得击球率0.308(13个有效击球，4个安打)、1个本垒打、3打点的数据。 另外，原定于同一天上演的金广铉(32岁•圣路易斯红雀队)的美职棒大联盟季前赛第2次首发出场因其左大腿拉伤而被推迟。所幸伤势并不严重，金广铉将于6日出战比赛。 圣路易斯队主教练迈克•西尔特说：“这是一种轻微的疼痛。在训练部分，为了防止受伤，我建议他今天不上场。”金广铉没有参加当天的比赛，而是进行了候补投手训练。 最近2年取得27胜的先发资源迈尔斯•迈克勒斯因胳膊肘腱受伤而退出等，最近圣路易斯队对伤病非常敏感。金广铉说：“虽然不顾我的意志推迟了，但是好像很小心地对待我。我非常感谢球队对我进行的身体管理。”圣路易斯队将于6日兵分两路，分别与纽约大都会队和华盛顿国民队进行比赛，金广铉将在其中一场比赛中首发出场。

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